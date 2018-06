Permiten a empleados ver el Mundial en su trabajo

Para evitar el ausentismo, algunos patrones permitirán a sus empleados ver por televisión partidos de la Copa del Mundo en sus centros de trabajo.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local, dijo que la posibilidad de que los empleados falten a sus lugares de trabajo por ver los partidos no representa ninguna preocupación.“Es más fácil darles las dos horas (que dura un juego) y no pasa nada”, comentó. “No interrumpen todo el día. Pega más cuando no se permite esa facilidad y que faltan para verlo en casa, ahí sí pega. Pero el paro de tiempo no, son dos horas que fácilmente se pueden absorber”.Ramos Morán confió en que no todas las personas siguen de cerca la justa deportiva, por lo que, estimó, el impacto en la productividad no será de mucha importancia.“Hay una mínima cantidad a la que no le importa estar viendo partido tras partido. De reojo están viendo el juego y están haciendo algo, sobre todo los que trabajan en oficina. Y cuando metan gol, sea a favor o en contra, se acercan a ver la repetición”, señaló.La fiebre de la Copa Mundial se siente también en los pasillos y tiendas de centros comerciales de la ciudad, visitados por fronterizos que se preparan para disfrutar esta justa deportiva.Empleados de una cadena comercial mencionaron que en los últimos días más personas muestran interés en adquirir pantallas de televisión que tienen hasta un 30 por ciento de descuento.Los jerseys deportivos también cobraron mayor relevancia, aseguraron en otra plaza.En una tienda más, trabajadores sostuvieron que las ventas han incrementado hasta en 15 o 20 por ciento respecto a otros períodos del año.Además, algunos centros comerciales optaron por transmitir los partidos en sus pasillos, lo que mantiene entretenidos a quienes acuden a esos lugares para realizar compras, pagos y trámites.Bares, restaurantes, comercios y cines también reportaron un incremento en su afluencia y ventas.En una cadena de cines, por ejemplo, los boletos para ver el partido de México contra Alemania mañana domingo se acabaron en diferentes sucursales.

