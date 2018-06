Pese a recursos 'olvidan' limpiar el Libre

El mantenimiento del puente internacional Córdoba de las Américas, depende de un fideicomiso creado por el Gobierno del Estado, transportistas y Federación, sin embargo no se encuentra operando y el cruce se encuentra sin mantenimiento y sin mejoras.En el caso del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, fue el único puente que no le fue concesionado al Estado por no ser de peaje, señaló el titular de ese organismo, Gustavo Elizondo Aguilar.Actualmente el puente luce descuidado y ante la falta de sanitarios, los choferes de transporte arrojan sus orines en botellas de plástico a un costado de los carriles de carga.“Ahí existe un fideicomiso que se creó por parte del Estado y los transportistas que no se cual sea el estatus, tiene una importante cantidad de recursos para hacer mejorar al puente de carga”, refirió.Señaló que el fideicomiso operó por décadas con recursos para realizar mejoras al puente y de seguir operando correspondería atender situaciones como las que se generan con los camiones de carga cuyos choferes no tienen sanitarios disponibles en esa zona.Por ello, un tramo del puente se encuentra convertido en un depósito de botellas de plástico llenas con lo que parece orina, que permanecen en una estructura de concreto justo en la malla metálica y el corredor peatonal que divide los carriles para unidades particulares y de carga.Reportes de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez indican que el tiempo promedio de cruce de los vehículos de carga por ese puente es de una a dos horas, pero se registran situaciones especiales que alargan ese lapso.Un chofer de carga que transitaba el pasado miércoles rumbo a El Paso fue cuestionado sobre la situación, sonriendo dijo que no les “quedaba de otra”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.