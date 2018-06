'Puchadores' usan niños como escudo

En menos de un año y medio, 626 menores de edad han sido asegurados por la Policía Municipal luego de que sus padres o tutores fueron detenidos y se comprobó que los usaban como distractores en la comisión de delitos, principalmente para la venta de droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Esa cantidad de niños, a quienes se les denomina “escudos”, ocuparían los espacios de 16 autobuses escolares para ser trasladados hacia algún lugar en específico.Tan sólo en lunes y martes de la presente semana, cuatro menores –de siete meses de edad, 11, 16 y 17 años–, fueron asegurados cuando la Policía detuvo a sus madres mientras vendían cocaína en las calles, y en el caso del bebé, cuando su madre fungía como “halcón” para asesinar a un hombre en la colonia Valle Verde.La estadística de esa corporación preventiva asienta que durante el año 2017 sumaron 382 niños y adolescentes cuyos padres o tutores fueron arrestados mientras los usaban para pasar desapercibidos y así confundir a la autoridad.Del día primero de enero al 13 de junio en el año en curso, la cantidad de menores puestos a disposición de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Publica por los mismos motivos fueron 244, dice el reporte de la dependencia.Belén y Bertha, de 37 y 29 años, respectivamente, fueron arrestadas el pasado lunes por agentes municipales que les encontraron 190 dosis de cocaína repartidas en sus bolsos de mano y en compartimientos de una pick up Dodge donde traían a bordo a sus menores hijos, de 11,16, y 17 años, en hechos ocurridos en la colonia Universidad, informó la SSPM.El martes agentes de la misma corporación arrestaron a Adriana Alejandra M.S., mientras cargando a su bebé de siete meses cuidaba como “halcón” a que saliera el empleado de un negocio para que otro hombre lo asesinara, en las calles Fulton y Jardín en la colonia Valle Verde, según un comunicado de la SSPM.De acuerdo con César Enrique Juárez, procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal, los padres de estos menores usados como “escudos” pueden llegar a perder la custodia de los mismos en los casos donde el ministerio público demuestre la gravedad, por haberlos expuesto al peligro.“En casos urgentes o extremos, por homicidios, drogas, etcétera, los menores quedan bajo la tutela del Estado, previa investigación y más si no existe familia ampliada”, apuntó el funcionario.Dijo también que hay acuerdos para que el Departamento de Trabajo Social de la SSPM investigue y valore la situación de estos menores para no turnarlos a todos inmediatamente al DIF, y les sean entregados a familiares mientras no estén en riesgo.Lo anterior salvo los casos más graves donde se privilegia el interés superior de la niñez y se dictan medidas de protección especiales, pero también se tiene la facultad de entregarlos a allegados para no separarlos del núcleo familiar, antes de ingresarlos a un albergue, dijo.382 en 2017244 Hasta junio de 2018626 TotalLa cantidad ocuparía los espacios de 16 autobuses escolaresFuente: SSPM

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.