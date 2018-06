Video de actriz porno divide a los juarenses

El desnudo de una actriz del cine para adultos en el centro histórico de Ciudad Juárez, provocó miles de reacciones de usuarios de las redes sociales.Mientras que la mayoría criticó el hecho por el mal ejemplo y mala imagen que le genera a la ciudad, otros indicaron que quienes repudiaron el hecho tienen una doble moral.¨Que triste que la ciudad trascienda así, con un video con las letras de Juárez, no nos ayuda en nada a mejorar la imagen de esta comunidad¨, manifestó Olga Martínez en uno de los grupos de Facebook donde se compartió la nota de El Diario.La mujer que aparece en el polémico video se hace llamar en su perfil “Mía Marín” y su presencia en la ciudad se debe a un evento para adultos que se realizará hoy y mañana.Horas después de la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) descartó tomar acciones contra la actriz de películas para adultos.¨Qué raro que siempre ahí este lleno de gente y policías hasta la noche¨, opinó Leopoldo Muñoz Roque.Otros cibernautas fijaron posiciones contrarias al manifestar que el acto no tiene que ser castigado.¨Me parece que hilarante que un acto sexual les provoque tanta repulsión cuando hay asesinatos a diario y a plena luz del día¨, apuntó Daniel Jáquez en el muro de Facebook de El Diario de Juárez.David Martillo Vázquez opinó en el mismo sentido.¨Esto no es nuevo y lo nuevo e indignante es que estén acostumbrados a ver tanta muerte en la calle¨, escribió.

comentarios

