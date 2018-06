La comisión de regidores de Asentamientos Humanos revisará la zona invadida en la colonia Juanita Luna y los terrenos que se pretende vender a un grupo de vecinos liderados por el candidato a la Presidencia Municipal por el PRD, José Luis Barrios.“Seis meses antes de que termine a la administración no se pueden enajenar terrenos municipales, sí se puede seguir con la regularización de terrenos de lo que ya está, pero esto sería entregar nuevos terrenos e iniciar con nuevos trámites de regularización”, explicó la regidora priista Seidy Medina.José Luis Barrios aseguró esta semana que la Dirección de Asentamientos Humanos se comprometió a vender 900 terrenos a ciudadanos que se acercaron con él para pedir predios donde vivir.Dijo que los terrenos se les entregarán aledaños a la colonia Juanita Luna, en el poniente de la ciudad.Esta situación provocó recientemente una invasión en un campo de beisbol en la misma colonia, donde ahora los habitantes exigen al Municipio que se les regularicen los lotes.A su vez, el regidor Hiram Contreras, dijo que esa invasión es consecuencia de la falta de vigilancia de la administración municipal.“Se habla de 110 0 120 familias, lo cual es grave que se haya invadido casi frente a sus narices y que no se den cuenta, salvo que están metidos en el enjuague y yo espero que no, deben proceder con la fuerza pública”, mencionó.Dijo que en ese caso se deben ofrecer terrenos a la gente que lo necesita, no a través de líderes.La comisión de Asentamientos Humanos se reunió ayer y los tres regidores acordaron visitar el lugar invadido y revisar la zona donde se pretende entregar los terrenos a la gente de Barrios. (Araly Castañón / El Diario)

