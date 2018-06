Aprueban dictamen de 3 condominios

Con un voto en contra, una ausencia, y uno a favor del regidor Alfredo Seáñez, coordinador de la comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios se aprobó esta tarde el dictamen de los tres condominios La Enramada que serían los primeros que aprobaría el Cabildo en la zona periurbana de la ciudad, es decir fuera de la zona de densificación prioritaria.El regidor del PAN, Eduardo Fernández votó en contra porque las unidades habitacionales se edificarán en régimen de condominio y esto sería en detrimento de la calidad de vida de quienes vayan a vivir.Mientras que el independiente, José Ávila Cuc, no acudió a la reunión de la comisión, por lo que el coordinador, también independiente, Alfredo Seáñez, utilizó su voto de calidad para aprobarlo.Seáñez explicó que los obreros de la maquiladoras que están cerca de ahí –una de ellas Electrolux- podrán vivir cerca del lugar de su trabajo.En la reunión de la comisión, estuvo también presente Claudia Arreola Pérez, coordinadora de la agrupación “Red de Vecinos”, quien consideró que el Ayuntamiento no debía aprobar los tres complejos porque la empresa Aryve empezó a construirlos sin permiso, y esto no se debe permitir.Los condominios La Enramada, 1, 2 y 3, se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, al sur oriente de la ciudad.A la fecha la obra está clausurada porque la empresa Aryve inició la construcción sin permiso.Una vez que se aprobó el dictamen en la comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, es probable que en la siguiente sesión de Cabildo se suba el punto de acuerdo con dictamen positivo para su aprobación.Posteriormente podrá continuar la edificación de los complejos habitacionales, con una multa económica que aplicará la Dirección de Desarrollo Urbano, se informó.

