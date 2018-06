Laboran expuestos al calor extremo

Con botellas de agua congelada y prendas de vestir adicionales para protegerse del sol, personas que realizan su jornada laboral al aire libre hacen frente a la ola de calor.Aun cuando todavía falta una semana para el verano, el termómetro ya ha superado los 41 grados centígrados (105 Fahrenheit) en días pasados. Ayer la máxima fue de 38 grados centígrados (101 Fahrenheit).Los fronterizos dicen percibir un calor más agresivo que el año anterior.“Yo sufro de la presión y me he sentido mal, me da mucho sueño. Pero tengo que brindar servicio, no puedo hacer otra cosa”, dijo Andrés Acosta, de 42 años, quien es taxista.Relató que todos los días cubre el turno vespertino y que aunque a veces el sol no se soporta, es su responsabilidad el brindar el servicio.“Uso mangas especiales para los brazos y me mantengo hidratado”, dijo.Luis Rosas, jefe de seguridad, calidad y medio ambiente de una constructora de la localidad, dijo que paradójicamente, pese a que hace mucho calor, se cubre muy bien para evitar quemaduras.“Se ha puesto muy fuerte el sol, ahora es muy agotador, donde trabajamos estamos expuestos al sol. Usamos casco, mallas cubrebocas, manga larga, y nos estamos hidratando constantemente. En las obras tenemos puntos de hidratación con termos y agua fría. Incluso paramos actividades cada determinado tiempo para que se hidraten”, expresó.Dijo que los administrativos y de puestos de operación como él tienen oportunidad de pasar algunos momentos en oficinas; sin embargo, la situación de los constructores es más difícil, pues su función es completamente al aire libre, por lo que están constantemente revisando sus signos vitales.“Por ejemplo tenemos trabajos en alturas, ellos están más expuestos, trabajan con láminas y el destello hace que la sensación térmica se eleve, por eso los estamos monitoreando constantemente”, afirmó.Julián Ríos, muralista, escultor y tallerista de actividades para adolescentes, indicó que lo principal es estar constantemente tomando agua y permanecer la mayor cantidad de tiempo posible bajo la sombra.“Uso trapos, gorras, lo que puedo para cubrirme, me alimento bien y estoy hidratándome todo el día”, dijo.Contó que al trabajar en algún mural sobre la calle, el reflejo del pavimento o concreto hace todo más pesado, por lo que es necesario protegerse.“Ahora estoy trabajando en esculturas, puse una palapa afuera de mi casa para poder hacerlo”, expresó.

