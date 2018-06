Fiestas ruidosas de vecinos... otro dolor de cabeza

La molestia entre vecinos por las fiestas ruidosas con música en alto volumen registró este año un alza en el número de quejas ante la Oficina de Conciliación de Conflictos Vecinales del Gobierno Municipal.Datos estadísticos establecen que los conflictos vecinales por ese problema inician con simples reclamos y han llegado hasta al homicidio.En el primer trimestre de 2017 se reportaron 101 y aumentó hasta las 176 actos de molestia denunciados en el mismo lapso del 2018, de acuerdo con las cifras obtenidas a través de la página de transparencia del Gobierno Municipal.Estas estadísticas indican que durante la presente administración municipal fueron interpuestas más de 785 quejas –del 1 de octubre del 2016 hasta marzo del 2018– y que en un alto porcentaje se derivan de las molestias ocasionadas por el elevado volumen empleado por vecinos, principalmente los fines de semana.Sin embargo, la cifra es mayor, pues no fueron proporcionados los datos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, por una falla en el sistema de captura de la Secretaría Técnica del Municipio.Los conflictos vecinales, que inician con simples reclamos y terminan hasta en el homicidio, van en aumento, también revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).A través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se establece que en Juárez, un 83.5 por ciento de la población de 18 años y más experimentó, al menos un conflicto o un enfrentamiento directo durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018.Este dato representa un aumento del 11.7 porcentual, ya que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 la población afectada era del 71.8 por ciento.Los resultados del ejercicio denominado “Sociedad, experiencia con conflictos y conductas antisociales”, colocan a Juárez en la segunda posición de las ciudades más agresivas a nivel nacional.Superada sólo por Colima, que tiene el 85.5 por ciento de población afectada por conflictos vecinales y seguida por Ixtapa, Zihuatanejo, con el 82.6 por ciento de población afectada por pleitos entre vecinos.Además, en esta ciudad un 35.5 por ciento de los vecinos agraviados experimentó gritos, insultos o groserías como consecuencia de algún conflicto grave durante esos últimos tres meses del año en curso.Esta encuesta se aplica en 17 mil 400 vivienda del país y abarca 55 ciudades y cuatro regiones de los 32 estados.Ayer la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hizo un llamado a la comunidad en general para que adopte una actitud más tolerante.La corporación, a través del vocero Arturo Sandoval Figón, dijo que antes que llegar a una confrontación con sus vecinos se debe dialogar.Recordó que los ciudadanos cuentan con el 911 para denunciar en forma anónima a los vecinos intransigentes que no respetan horarios y hacen ruidos excesivos de noche, de ser ese el motivo del problemaDestacó que siempre existen otras alternativas para evitar la violencia como la oficina de resolución de conflictos vecinales.Una oficina se encuentra en la Estación de Policía del Distrito Universidad, en eje vial Juan Gabriel, y otra más en Distrito Sur, situada en la calle Valle del Cedro, en donde pueden solicitar orientación para resolver mediante la vía de la conciliación los conflictos vecinales.Además, en la Fiscalía General del Estado se cuenta con el Centro de Justicia Alternativa, donde se busca llegar a acuerdos vecinales.El vocero de la SSPM recordó que los ciudadanos que sean denunciados a través del 911 por fiestas escandalosas, ruido o riñas, pueden ser amonestados verbalmente, pero de no modificar su comportamiento pueden ser detenidos y pagar una multa económica o el cumplimiento de su equivalente en horas-cárcel, explicó Sandoval Figón.Reclamos de enero a marzo2017 2018 En año y medio101 176 785

