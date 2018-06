Tiran 'paro' a menores

Tirar paro”, dice convencida Rosa María González Pérez de 15 años, “es hacer algo, no sólo hablar”.La adolescente, que habita en la colonia Enriquez Guzmán, fue la voz de 7 mil 870 personas que recibieron apoyo en el último año por parte de cinco Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) unidas en la Red por la Paz, una iniciativa que atiende la problemática de ese sector de la población en 68 colonias que se ubican a lo largo de 23 kilómetros entre el norponiente y el suroriente.En esas zonas de la ciudad, indicaron los directores de las OSC, las autoridades y la sociedad tienen fuertes adeudos con los niños y adolescentes, quienes enfrentan problemáticas como la deserción escolar y la falta de oportunidades para desarrollarse en cualquier ámbito.A través de acciones como talleres y actividades culturales, deportivas y de educación, ayudaron a las personas a terminar sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria, así como a ocupar su tiempo libre y a desarrollar sus aptitudes, explicaron durante la presentación de su informe, realizada ayer en las instalaciones del Colegio Chihuahua (Colech).Las organizaciones que forman la Red de la Paz, y que llevan a cabo el programa “Tira paro”, son Techo Comunitario, Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA), Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud (Cideses), Desarrollo Juvenil del Norte, y Jaguares.El director ejecutivo de Cideses, Benjamín Rangel, dio a conocer que las 123 mil actividades que se realizaron durante 20 mil horas de trabajo, fueron financiadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), organismo que aportó alrededor de 10 millones de pesos.Ana Teresa Vigil Terrazas de 18 años, quien vive en la colonia Enríquez Guzmán, así como Marcos Estrada Hernández de la misma edad, pero que habita en la colonia Plutarco Elías Calles, recibieron apoyo a través de los programas y se convirtieron en promotores de los mismos para ayudar a más adolescentes en situación de riesgo.“La problemática en las colonias es muy mala para los jóvenes, hay pandillas y violencia, por eso muchos se meten a las drogas”, explicó Marcos.Ana Teresa quiere compartir con otros jóvenes su experiencia, luego que ella experimentó depresión por algún tiempo, la que logró abatir gracias al apoyo de las OSC que trabajan en colonias conflictivas.“Hay muchachos que están muy desatendidos… lo que hacemos en las ludotecas es darles un espacio para que se entretengan mientras no están sus papás en sus casas, ahí los atendemos de cierta forma”, platica con entusiasmo.La adolescencia, continúa, es una etapa donde todos requieren algún tipo de apoyo, tal como ella misma lo experimentó.“Tenía un poco de depresión, la combatí con los consejos que me dieron ahí… tomando agua, aunque parezca muy tonto sí funciona, saliendo más y conversando con más personas”, dice.Ella afirma que aunque las acciones que realizan las OCS no dan la impresión de que ayudan, sí son un gran apoyo para los adolescentes.La ayuda, explica, puede no ser material, pero emocionalmente se siente que alguien les da apoyo.“Eso está muy bien”, remata.• Deserción escolar• Falta de oportunidades paradesarrollarse en cualquier ámbito• Talleres• Actividades culturales,deportivas y de educación• Terapia ocupacional• Desarrollo de aptitudes

