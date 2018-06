Viven frente a 'arroyo' de drenaje

Agua negra estancada o fluyendo en las calles, perros con sarna y hasta enfermedades en la piel, son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan habitantes en Águilas de Zaragoza.“Todas las calles están así, no puede uno ni pasar, en mi calle es pura agua sucia, prende uno los aires y se mete toda la cochinada para adentro, darles de comer a los niños ¿y en esa cochinada?”, expresó Yolanda Montes, vecina afectada.La entrevistada explicó que la problemática se ha presentado desde hace cuatro meses y que lo han reportado en varias ocasiones a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pero no se han atendido sus quejas.“Mi nietecita se nos enfermó como de granitos en la piel y no quería comer, la llevamos al doctor y dijo que traía infección”, mencionó Montes, y añadió que ya se pierde el gusto por la comida ante el asco que provocan los olores del drenaje.También resaltó que, cuando llueve, la zona se inunda a tal grado que los vecinos deben dejar sus automóviles en calles alejadas porque los accesos suelen quedar bloqueados por el agua, lo cual les causa el problema adicional de ser víctimas del robo de las baterías.Pilar Jacaranda Ramírez, otra habitante afectada, explicó que constantemente se tapan las alcantarillas porque el drenaje no cuenta con tubos grandes para el flujo de aguas negras, por lo que en éstas, al correr por las calles, es incluso visible la materia fecal.Otra vecina resaltó que cuando llueve, la zona se inunda a tal grado que deben dejar sus automóviles en calles alejadas porque los accesos suelen quedar bloqueados por el agua, lo cual les causa el problema adicional de ser víctimas del robo.En un recorrido por El Diario se observó que el agua corre principalmente de la calle Puerto Palma y recorre al menos 10 calles para llegar a un arroyo ubicado en la calle Huapoca.La problemática fue denunciada el pasado martes por un comunicado del Partido Encuentro Social (PES).Al respecto Corazón Díaz, vocera de la JMAS, dio a conocer que a mediodía de ayer una cuadrilla acudió a la zona con una máquina Vactor de succión para la limpieza del colector. (Abril Salgado/El Diario)

