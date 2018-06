Expedirán en El Paseo cartas de no antecedentes

Debido a la alta demanda de cartas de no antecedentes penales que provoca aglomeraciones en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en el eje vial Juan Gabriel, el Gobierno del Estado abrirá un nuevo módulo para expedir ese documento, en las oficinas de Recaudación de Rentas que están en el centro comercial El Paseo, dio a conocer el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.La nueva oficina abrirá a partir del próximo lunes, una vez que concluyan las adecuaciones de las instalaciones donde operará.“Hemos dispuesto en conjunto con la Fiscalía General del Estado abrir el módulo Paseo para también dar ahí las cartas de no antecedentes penales; la Fiscalía contrató un despacho que instaló un módulo nuevo que vamos a inaugurar el lunes”, dijo.Estima que se podrían emitir hasta 2 mil cartas de no antecedentes penales por semana, aunque la capacidad se determinará en los próximos días una vez que esté funcionando.“Con esto se busca desahogar las instalaciones de la Fiscalía en el eje vial y llegar a más personas; se buscan ambas cosas, por eso vamos a tener otro módulo, vamos a tener tres”, indicó.El recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, señaló que un tercer módulo se ubicaría en el suroriente de la ciudad para atender la población de esa zona.Adicionalmente la Fiscalía General del Estado analiza diversas alternativas para facilitar el trámite a la población y a las empresas que lo requieren para contratar personal.“Se tienen varias iniciativas en ese sentido, una de ellas hablar con las empresas que solicitan las cartas para buscar que ya no lo hagan y que sólo sea en ciertos casos, sentimos que es violatorio a los derechos de las personas. La otra alternativa es utilizar los medios electrónicos para que la gente pueda obtener su carta, tanto pagarla como expedirla”, añadió.Actualmente los solicitantes pueden acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas a pagar el trámite, pero requieren acudir a la Fiscalía General del Estado a entregar el comprobante de pago y recoger el documento.• Ser mayor de edad• Contar con Certificado de Pago• Acta de nacimiento en original y copia• Identificación oficial con fotografía• Comprobante de domicilio reciente• Solicitud debidamente llenada• El costo es de 91 pesos

