Avala Cabildo condominios fuera de la zona autorizada

Con un voto en contra, una ausencia y uno a favor, la comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios aprobó ayer el dictamen de los tres condominios La Enramada que serían los primeros que avalaría el Cabildo fuera de la zona autorizada.El regidor del PAN Eduardo Fernández Sigala, votó en contra argumentando que las unidades habitacionales se edificarán en régimen de condominio y esto sería en detrimento de la calidad de vida.Explicó que como serán propiedad privada el Municipio no podrá dar manteamiento a las áreas comunes y tampoco podrá cambiar luminarias.El regidor independiente José Ávila Cuc no acudió a la reunión de la comisión, por lo que el coordinador, el también independiente Alfredo Seáñez Nájera, utilizó su voto de calidad para avalar el dictamen.Seáñez explicó que los obreros de la maquiladoras ubicadas en los alrededores –una de ellas Electrolux– podrán vivir cerca del lugar de su trabajo.En la reunión de la comisión estuvo Claudia Arreola Pérez, coordinadora de la agrupación “Red de Vecinos”, quien consideró que el Ayuntamiento no debía aprobar los complejos porque la empresa Aryve empezó a construirlos sin permiso.Los condominios La Enramada 1, 2 y 3 se encuentran en la avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, en el suroriente de la ciudad.Con un avance general del 50 por ciento de los tres desarrollos habitacionales, la obra fue clausurada el 9 de abril porque la empresa inició la construcción sin permiso del Ayuntamiento.Una vez que ayer se avaló el dictamen en la comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, se prevé que en la siguiente sesión de Cabildo se presente el punto de acuerdo para su aprobación.Luego de esto, la constructora podrá continuar la edificación y la Dirección de Desarrollo Urbano aplicará una multa económica, se informó.Fernández Sigala expuso que aunque solicitó a los desarrolladores cambiar el régimen de condominio a fraccionamiento, no aceptaron.“Ellos alegan lo que a su interés conviene y es donde yo no estoy de acuerdo, porque no están viendo por el interés de la ciudad, están viendo por el interés de su negocio”, explicó.Seáñez dijo que los condominios no estarán fuera del entorno urbano y quienes vayan a adquirirlos podrán ser dueños de su casa, sin tener que estar pagando renta.“Van a estar cerca. Como me la pintes van a estar en un condominio, no es lo mismo que estén en una vecindad, donde sabrá Dios qué tipo de gente haya por ahí”, argumentó.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, explicó que quienes vayan a residir en La Enramada tendrán una mejor calidad de vida que “cientos de familias que están en el entorno, por lo que no cuidaron (otras administraciones) de ubicación y estrategia de desarrollo social”.