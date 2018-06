La oficina de Gobernación del Estado no autorizó ampliaciones de venta de alcohol con motivo del mundial de futbol Rusia 2018 y mantendrá operativos pasará vigilar el cumplimiento de los horarios establecidos.Una empresa cervezera tramitó un permiso pero no concluyó el trámite por lo que no hay establecimientos autorizados para operar más allá del horario, dijo Ignacio Castro Velázquez, titular de la oficina de Gobernación Zona Norte.Los establecimientos tienen autorizado operar a partir de las 11 de la mañana de acuerdo con el giro del que tengan licencia.Con la ampliación originalmente la empresa cervecera que solicitó el permiso buscaba que se vendiera alcohol a partir de las 9 de la mañana, el límite que establece la Ley de Alcoholes.El permiso tiene un costo de 16 mil pesos por evento público, y de 8 mil en privado, dijo el funcionario.Lo anterior representa un alto costo para los negocios que deseen abrir dos horas mas temprano y para vender licor, ademas de que sólo se podría realizar a partir de las 9 de la mañana, cuando el partido de futbol se encuentre en el medio tiempo, lo que no garantiza ingresos a los negocios, dijo.Castro Velazquez indicó que en la ciudad se tiene un padrón de alrededor de 3 mil 200 negocios que venden alcohol, entre tiendas de autoservicio, abarrotes, restaurantes, bares y cantinas, por lo que la dependencia a su cargo mantendrá operativos para vigilar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes.La nueva Ley de Alcoholes que entró en vigor el primero de enero, otorgó facultades al Estado para ampliar hasta por dos horas el funcionamiento de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas o bien, para eventos cuyos organizadores los soliciten.Tradicionalmente se pensó en las ampliaciones después de la hora señalada para el cierre, pero en el caso del Mundial, los establecimientos buscan que sea antes de la hora autorizada para abrir, de acuerdo con Castro Velázquez.En su artículo 7, dice en su inciso III las facultades del Estado para fijar los horarios de operación de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.La Ley en su artículo 5 especifica que la extensión de horario, es la autorización por escrito que emite la autoridad estatal para extender hasta por un máximo de dos horas el funcionamiento de un negocio o en eventos que deberán contar con un permiso especial.

