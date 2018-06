Los juarenses tienen poco conocimiento sobre las medidas que deben tomar contra los rayos solares. De acuerdo con el dermatólogo José Francisco Goribar Escamilla, la población tiene hábitos que demuestran desconocimiento ante este tema que es de vital importancia para prevenir cáncer de piel.Dijo que un ejemplo es el uso común de gorras, que realmente no genera una protección adecuada al rostro ni al organismo, “es una falta de seguridad que tiene la gente al usar las gorritas”, mencionó.También enfatizó que la creencia es que al trabajar de noche a la intemperie no se está expuesto a la radiación, argumento erróneo ya que durante este lapso se recibe el 15 por ciento de la radiación ultravioleta que cae sobre una persona durante el día.“Esto quiere decir que aunque estén trabajando de noche, si están en la maquila, reciben exposición solar, reciben un nivel de radiación y esto nunca lo toman en consideración”, añadió.El especialista explicó que de igual manera se tiene un concepto equivocado sobre el uso del protector solar, pues al ser una molécula biodegradable debe utilizarse cada 2 o 3 horas durante el día si son de baja potencia.“La mayoría de la gente que usa protector solar, más o menos al 40 por ciento de la población, se lo pone solamente una vez al día y piensa que anda protegida todo el tiempo, entonces es una mentira porque generalmente el bloqueador dura de 3 a 4 horas máximo cuando es de alta potencia”.Otro mal hábito que destacó es la falta de hidratación y añadió que el 90 por ciento de la población no consume los dos o tres litros de agua que son recomendados diariamente.Goribar señaló que lo ideal es que todas las personas lleven una planificación del tiempo que estarán expuestas al sol, principalmente de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde donde hay mayor radiación, ya que el 50 por ciento del envejecimiento de nuestra piel se debe al sol y el otro 50 es por la edad.Como parte de las recomendaciones ante dichos hábitos comunes, informó que lo mejor es utilizar sombrero en lugar de gorra, vestir con mangas largas y si es posible también hacer uso de guantes y pantalones para no exponer la piel a la radiación solar y realizar actividad física bajo un techo.Debe colocarse una capa abundante de bloqueador en la cara y partes que estén expuestas 20 minutos antes. Tomar en cuenta el tipo de piel para los protectores, ejemplo, si la piel es seca debe ser una protección en crema y si es grasa debe ser en fluido, emulsión o gel.El dermatólogo exhortó a la comunidad a que acuda a revisiones preventivas, ya que el 99 por ciento de la población no lo hace hasta que nota una bola o un lunar, y dio a conocer que este tipo de cáncer, a diferencia de los demás, tiene la ventaja de ser visible, por tanto se puede detectar y prevenir a tiempo.• Usar gorros o cachuchas• Trabajar de noche• Untarse bloqueador una sola vez• Tomar sólo 1 litro de agua

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.