'Cantan en silencio'

Apenas era un bebé cuando Carlos Daniel Hernández contrajo varicela y a causa de la fiebre perdió el oído. Lo que nunca ha perdido es el carisma y el don de liderazgo que le ha ayudado a enseñar a toda una generación de compañeros de primaria el Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM).De la mano de su maestra Daniela Chávez, quien imparte clases de comunicación dentro de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 7502, durante las últimas semanas ha entrenado a 24 compañeros de escuela para cantar usando las manos en vez de la voz, para participar en el concurso “La Voz LSM”.Ayer, fueron 12 los participantes que interpretaron con señas las canciones más populares del momento, por medio del LSM, frente a un público emocionado por la nueva experiencia.El jurado estuvo encabezado por Carlos y respaldado por maestras especialistas en educación especial y en el LSM.“En la escuela los niños lo buscan para platicar con él, como yo les enseño vocabulario a veces se aprenden una nueva palabra y van a decirle. Por ejemplo, les enseño como se dice borrador y todos quieren pedirle el borrador prestado”, relató Chávez.Carlos estudia actualmente el sexto grado de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que cuenta con el servicio de la Usaer 7502 desde hace 6 años.Carlos estudia actualmente el sexto grado de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, que cuenta con el servicio de la Usaer 7502 desde hace 6 años.Desde el principio notaron la necesidad de dotar de este lenguaje a maestros y estudiantes, debido a la existencia de alumnos sordomudos en la matrícula.“Es como nosotros, sabemos español, y a cualquier lado que vayamos aquí saben español; pero ellos no en cualquier lado encuentran quien sepa LSM, por eso es importante que todos sepamos”, dijo la docente.Para Amparo, la mamá de Carlos, el LSM es algo complicado y sin embargo, muy útil y necesario para el desarrollo de su hijo.“La verdad es que yo sólo he aprendido lo básico, hay cosas que aún no le entiendo, pero mis dos hijas ya lo dominan. El LSM le ha ayudado mucho a mi hijo”, relató.En el concurso de ayer por la tarde, los participantes fueron previamente seleccionados de los 24 que participaron en una primera etapa. Todos estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.La actividad se realizó en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 128.En medio de los espectadores, maestras, familiares y participantes; el único para quien el LSM era efectivo era para Carlos, pero todos lo entendían y se divertían aprendiéndolo.Al finalizar el certamen, Carlos dijo en su discurso que el proceso de planeación y de la enseñanza de las canciones en LSM a sus compañeros había sido agotador; sin embargo, dijo sentirse muy feliz de que todos quisieran aprenderlo.“Les queremos dejar una semillita a los niños, a todos, para que aprendan el LSM y lo disfruten. No es para nada difícil, todo se basa en la práctica”, dijo Chávez.

