Con orina en los espacios que eran para locales comerciales, fuerte olor a suciedad y grafiti en las paredes, se encontraba ayer el túnel peatonal de la avenida 16 de Septiembre durante un recorrido que hicieron regidores y funcionarios para revisar las acciones que realizarán ahí.“Estamos contemplando la posibilidad de cerrar el túnel cuando no esté el tren, realmente lo que queremos es tener un túnel digno, limpio que la gente realmente se sienta segura cuando pase por el túnel”, expuso la edil coordinadora de la comisión de Turismo y Desarrollo Económico, Jacqueline Armendáriz Martínez.Agregó que además de organizar brigadas de limpieza, se planea instalar una galería de arte en ese espacio.La regidora explicó que ayer hicieron el recorrido para que regidores y funcionarios que no lo conocían sepan las condiciones en que se encuentra.Debido a que por el túnel no transita mucha gente, los cuatro lugares que se construyeron para área comercial pueden funcionar como espacios culturales, dijo el director de Regulación Comercial, Leonel Ortega Cázares.“Inicialmente se pensó que iba a haber más flujo, pero al momento de estar aquí vemos que no hay mucho flujo. Lo viable es algo cultural, una galería”, manifestó.Mientras que el director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Miguel Ángel Mendoza Rangel, mencionó que se elaborará un proyecto para que esos sitios se conviertan en galerías cerradas.“Para mostrar una obra móvil y que le den más fluidez a estos túneles, ojalá que nos den el tiempo para presentar el proyecto, yo estaré haciendo una convocatoria con ciertas artistas urbanos”, mencionó. [email protected]

