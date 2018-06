Las rentas en dólares que pagan algunos establecimientos en Ciudad Juárez han complicado la operación de los mismos, por lo que advierten un alza en precios de seguir registrándose incrementos en la divisa estadounidense.Mientras unos sectores dicen que es bueno porque se tendrá mayor número de visitantes norteamericanos, para otros ya preocupa debido a que eleva los costos de los insumos, entre ellos la renta.Martín García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que aunque hasta el momento han soportado la fluctuación que ha tenido el peso ante el dólar, será inevitable continuar con los mismos precios si sigue al alza, como pronostican economistas.Los precios en las rentas van desde los mil hasta los 2 mil dólares mensuales, dependiendo del tamaño y tipo del negocio.“Automáticamente los costos fijos se nos incrementan cuando el dólar sube, todavía no nos ha afectado en gran parte, pero prevemos afectaciones a mediano plazo si continua con esta tendencia”, expresó.Ricardo García Aguilar, presidente de la sección especializada de casas de cambio en la Cámara Nacional de Comercio, dijo que ese gremio es otro de los afectados con la pérdida de terreno del peso ante el dólar.En áreas como el Consulado, la avenida Juárez y la Lincoln, el arrendamiento sigue siendo en dólares, por lo que establecimientos instalados en esas áreas registran pérdidas en los gastos de operación, aunque hasta el momento no se ha dado el cierre de alguno de ellos.“Igual que a toda la gente, también a los centros cambiarios nos afecta que el dólar se vaya al alza porque nuestras rentas son en esa moneda. Si no se toman precauciones en cuanto a esto pudiera repercutir en el tamaño de las pérdidas”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.