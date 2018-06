Entrevista: Gerardo Fierro no olvida al campo chihuahuense

Gerardo Fierro, candidato a diputado federal por el distrito 02, se considera un político “fresco”, hombre de campo y libre de ataduras.Es abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es la primera ocasión en que participa en una contienda electoral. Conoce todos los municipios que abarca su distrito, las necesidades de los agricultores y las añoranzas del resto de la población.Por eso quiere ser legislador. Dice que a diferencia de los políticos de antaño, él tiene ideas nuevas que se relacionan directamente con las necesidades de la población.El Distrito 02 es muy grande, tiene la cabecera en Juárez, que ocupa 53 por ciento del listado nominal, mientras que el otro 47 por ciento está distribuido en 10 municipios del norte y noroeste del estado”, agrega Fierro.Esos municipios son Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. GuerreroEl candidato asegura que ya recorrió ese territorio para volver a palpar las necesidades de los chihuahuenses.“Ya estuvimos en esos municipios, no solamente en las cabeceras municipales sino en poblados El Porvenir, Sarabia, Guadalupe Victoria, Palomas, Colonia Juárez, Lebarón, Flores Magón y Benito Juárez”, indica.Hay muchos políticos, dice, que sólo van a la cabecera municipal, no se paran en los pueblos y eso no les da oportunidad de conocer qué es lo que piensa la gente.“La gente nos ha recibido bien, les gusta que sea una persona nueva, joven, que sea transparente y tenga las manos limpias, y además una persona preparada”, añade.La actividad agropecuaria de Fierro le ha permitido conocer muy bien la zona en la que compite electoralmente. En esa parte compra semillas, fertilizantes y arbolitos de nogal, además de refaccionarias para maquinaria de su rancho.Lo que la gente pide, explica, es la seguridad. Es uno de los clamores principales del electorado debido a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el Estado.“También quiere estabilidad económica, acortar el rezago que existe en materia de obra pública y por eso tenemos dos propuestas principales. La primera es recuperar el campo chihuahuense, que los campesinos puedan producir más y mejor. Tenemos que bajar el IVA del 16 por ciento porque actualmente se está comiendo a los agricultores en la compra de pesticidas y semillas, se paga IVA en todo, en el gasto corriente”, dice.Esto podría ayudar a los agricultores a bajar sus costos de producción y ser mucho más competitivos. Por ende, asegura, se crearían más empleos.“La segunda propuesta es crear el corredor transfronterizo económico y turístico. Esto quiere decir que el norte y noroeste del estado sea una zona económica especial. Se trataría de una zona delimitada geográficamente y tendría ventajas de recursos naturales y logísticos”, detalla el candidato del PRI.Asegura que a esta zona del país no se le puede dar el mismo trato que se le da a otros lugares. El Estado tiene 5 municipios en la frontera y además, añade, tiene todo el noroeste que es una potencia agrícola.“Somos líderes en producción de chile, algodón y en otros muchos productos, al igual que en la ganadería. También tenemos el municipio de Casas Grandes que es un pueblo mágico y Paquimé, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y es la entrada a la Sierra Tarahumara”, indica.No olvida a Ciudad Juárez y Samalayuca, municipios que cuentan con áreas protegidas como Las Dunas.“Los beneficios son que hay estímulos fiscales especiales, régimen aduanero simple, infraestructura de primer nivel, apoyo de capital financiero y humano, entre otros apoyos para la región. También tenemos que como estamos en frontera, necesitamos un nuevo rumbo”, explica Gerardo Fierro.Fierro piensa en un gran proyecto de movilidad y conectividad en esa zona.“Necesitamos una carretera transfronteriza que viene desde Agua Prieta a Juárez y de Juárez a Ojinaga. Actualmente de Agua Prieta a Juárez y de aquí a El Porvenir, que es hasta donde está, es de un solo carril de ida y otro de venida, y hay muchos accidentes. Necesitamos que se termine esa carretera hasta El Berrendo.Finalmente pidió a los electores de este Distrito 02 tomar en cuenta quién sí conoce y quién no la zona.“Yo ofrezco trabajo y honestidad, soy una persona de campo que conoce bien la región y que luchará por rescatar el campo chihuahuense”, concluye Gerardo Fierro.

