Ante el calor, llama Salud a hidratarse

Autoridades de Salud advirtieron sobre los riesgos de sufrir cuadros de deshidratación al exponerse a las altas temperaturas que se registran en la ciudad.La dependencia llamó a no permanecer durante períodos prolongados bajo los rayos del sol y a portar gorra, sombrero o sombrilla al salir a la calle sobre todo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, horario más crítico debido a que en ese lapso las temperaturas son más elevadas.Recomendó como medida preventiva básica ingerir entre dos y tres litros de agua cada día, pues una pérdida considerable de este líquido en el cuerpo puede traer severas complicaciones a la salud de las personas.Síntomas ante los cuales se debe acudir a los servicios médicos de urgencia son fiebre y piel roja y seca sin sudor, síntomas iniciales que permiten sospechar de que se sufre un golpe de calor. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la deshidratación sobreviene tras ciertos signos ocasionados por el calor, entre los cuales se encuentran diarrea, orinar con frecuencia o si el consumo del líquidos resulta insuficiente.“La deshidratación puede provocar síntomas como sed intensa, mareos, fatiga, dolor de cabeza, reducción de la elasticidad en la piel, ojos hundidos, mollera hundida en el caso de los bebés, así como un comportamiento inquieto o irritable”, señaló la dependencia.Indicó qué hay casos severos en los que los síntomas pueden llegar a otros como el que las extremidades estén frías y húmedas, la lengua seca, el pulso más rápido y débil y la presión arterial presente un descenso.Del mismo modo, la deshidratación puede ocasionar problemas musculares, náuseas y hasta insuficiencia cardiaca, detalló.La mejor forma de evitar complicaciones una vez que se sospeche de que una persona está deshidratada es ingerir bebidas que contenga electrolitos, tales como los sobres de vida suero oral que ofrece el Sector Salud de forma gratuita en todas sus unidades médicas sin importar la afiliación o no a un determinado sistema de salud, puntualizó.Hasta ahora, las autoridades de Salud no han confirmado casos de golpes de calor en Ciudad Juárez, pero sí en otros municipios de Chihuahua, por lo que mantienen activa una alerta para vigilar estos padecimientos en la población.• Sudoración abundante• Piel fría, pálida o enrojecida• Pulso débil• Temperatura elevada• Mareos o desmayos• Náusea, vómito y fatiga

