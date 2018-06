Durante más de 34 horas los bomberos intentaron sofocar el incendio en el relleno sanitario, y todavía ayer a las 2 de la tarde no se lograba, se estimó que para la noche ya iba a estar totalmente apagado.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, aseguró que ayer después de mediodía estaba casi totalmente controlado, luego de que unos 24 bomberos trabajaron desde el lunes a las 2 de la mañana en sofocar y mojar la celda incendiada.“A la mejor terminamos hoy, las máquinas vienen tapando con tierra, tienen que voltear el material, se apaga lo de arriba y se da vuelta para sacar lo de abajo, sino puede durar prendido por años, tenemos que hacerlo meticulosamente”, explicó ayer.Matamoros dijo que 24 bomberos trabajaron de manera permanente, al principio con tres bomberas y una motobomba, y ayer ya sólo con la motobomba.Además utilizaron pipas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), de Parques y Jardines y del mismo relleno sanitario.Estimó que entre las 7 y 8 de la noche de ayer martes los bomberos iban a apagar el fuego totalmente.Explicó que desde las 5 de la tarde del lunes los elementos pudieron sofocarlo, pero era necesario seguir en el relleno sanitario hasta extinguir completamente las brasas.El área que se quemó fue aproximadamente de 150 por 100 metros, indicó Matamoros.Con ayuda de cerca de 100 pepenadores y maquinaria pesada que una empresa constructora facilitó y la propia de la empresa PASA, concesionaria del relleno sanitario, se hace el trabajo de remoción de la basura, informó el comandante Alfredo Salas, del Departamento de Bomberos.Al amanecer de ayer, una capa de contaminación se observó sobre la ciudad al parecer derivado del fuego. “Hay una columna de humo blanco que se expande hacia el suroriente y ello ha provocado un daño al medio ambiente”, explicó el comandante.También afecta la visibilidad para quienes circulan por la carretera Panamericana.Personal de la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal no estuvo disponible para ampliar la información.Salas explicó que seguirán trabajando hasta que el fuego se extinga y no represente un riesgo para los trabajadores del lugar y la ciudadanía.El reporte de Protección Civil indica que el incendio inició a las 2 de la mañana de este lunes, y en pocas horas ya se tenía controlado aunque el fuego continuaba pero sin propagarse.El incendio en el relleno sí pudo haber sido provocado, afirmó Matamoros Barraza.“Inició a las 2 de la mañana, a esa hora no hay sol ni nada, pudo haber sido inducido”, manifestó.bomberos en el áreapepenadores apoyan con los trabajosel área que se quemó

