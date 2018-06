A pesar de que representantes de la empresa Aryve aceptan que se equivocaron al iniciar la construcción de tres complejos habitacionales sin permisos del Municipio, se niegan a modificar el régimen de los desarrollos de condominio a fraccionamiento, porque están en derecho.El regidor Eduardo Fernández Sigala explicó que ayer se reunieron dos integrantes de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios con personal de la constructora y hay dos opciones: que no se otorgue el permiso de los desarrollos y se demuelan o que se apruebe y se les aplique una sanción económica.“Yo les pedía que hicieran la modificación de régimen a condominio, pero como son 87 casas en los tres complejos, cuando ingresaron la solicitud, ingresan el proyecto con planos”, manifestó.Dijo que en caso de modificar el régimen de la vivienda, se tendrían que construir calles más amplias, y la ley no obliga a los desarrolladores a edificar únicamente fraccionamientos.El Fernández Sigala expuso que el caso será analizado por los regidores de la comisión de Condominios para llegar a un acuerdo esta misma semana.La Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios determinó el lunes pasado condicionar a la constructora Aryve a que las tres unidades habitaciones que inició sin permiso del Cabildo, se edifiquen bajo régimen de fraccionamiento y no de condominio, pues en este último los habitantes tendrán que pagar por el mantenimiento de servicios públicos.La comisión realizó el lunes una reunión en la que se analizó el tema y los regidores Alfredo Seáñez Nájera y Eduardo Fernández, quedaron de revisarlo y posteriormente definir a la Dirección de Desarrollo Urbano si se aprueba o no, y en caso positivo subir el dictamen a Cabildo en una próxima sesión para su aprobación.Las tres unidades habitacionales en general llevan un avance del 50 por ciento en la cimentación, y por falta de licencia de construcción la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró las obras el 9 de abril.Los condominios denominados La Enramada, etapas 1, 2 y 3, que en total contarán con 87 casas, se edifican en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur, al suroriente de la ciudad.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, dijo en la reunión de la comisión que si los conjuntos habitacionales no son aprobados por el Cabildo, el constructor tendrá que demoler lo que ha levantado y si se ratifica, pagar una multa.La sanción que se puede aplicar depende del costo de la licencia de construcción y del porcentaje de avance de la obra, expuso la funcionaria.El regidor Fernández agregó que la constructora debe recibir una multa ejemplar.“Tenemos que mandar un mensaje contundente a los desarrolladores; que no podemos permitir que pasen por encima de la autoridad al empezar una construcción de un fraccionamiento sin haber sido aprobado en Cabildo, sin contar con licencias de construcción, esto es muy grave, tiene que sentar un precedente”, mencionó.Dijo que en los siguientes días los regidores integrantes de la comisión se reunirán con el desarrollador para dialogar, lo que ocurrió ayer y ahora sólo falta que determinen si elaboran o no el dictamen para subirlo a Cabildo.También se contempla que en caso de que el Cabildo no lo apruebe, la empresa interponga un amparo contra el Municipio, agregó Fernández.“Tampoco se trata aquí de medir fuerzas, ni de ver quién tiene la razón por tenerla, sino qué es lo que le conviene al ciudadano que va a adquirir una vivienda en esa zona”, expuso.