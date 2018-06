Se encadenan por terrenos invadidos

Un grupo de colonos que invadieron un campo de beisbol en la colonia Juanita Luna inició ayer un plantón en la explanada de la Presidencia Municipal para exigir que les vendan y regularicen esos terrenos.Incluso a mediodía un par de ellos se encadenó a una estructura en la explanada, y el resto colocó una carpa, donde aseguraron que iban a permanecer hasta que atiendan sus peticiones.A su vez, el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, afirmó que los ciudadanos ya habían llegado a un acuerdo con el alcalde en funciones, Alejandro Loaeza, por lo que consideró que su actitud es un capricho y dijo que el Municipio no puede permitir que se asienten en un área de alto riesgo.La líder de los colonos, María Esther García Castillo, aseguró que aunque el Municipio les ha ofrecido terrenos para reubicarse, no los van a aceptar.“Quieren que nos vayamos a los terrenos que le van a dar a José Luis Barrios, pero no lo vamos a permitir”, manifestó.Mientras que José López, otro de los dirigentes del grupo, aseguró que los lotes que les quieren asignar están “fuera de la civilización”, por el Camino Real.Los manifestantes aseguraron que los terrenos que tienen invadidos no están en zona de alto riesgo.“Hay dictámenes técnicos que ellos hacen a su modo porque ni van”, mencionó María García.López aseguró que no pueden aceptar una propuesta del director de Asentamientos Humanos, porque “es una persona bien mentirosa” y prepotente.“¿Cómo vamos a aceptar la proposición de una persona que no tiene palabra?”, agregó.Los colonos aseguraron que son 200 familias las que buscan un lote para asentarse en la Juanita Luna, y dijeron que no se moverán de ahí, aunque los quieran desalojar con la Policía Municipal.“Nosotros nos vamos a quedar ahí, y háganle como quieran, nosotros no nos movemos”, advirtió López.El director de Asentamientos Humanos explicó que los manifestantes ya habían aceptado que el jueves iba a ir Loaeza al lugar donde están invadiendo para dialogar.“Sin embargo vemos que no fue así, hoy quieren volver a protestar, no queda de otra, es más que una condición caprichosa”, manifestó Ayala Galindo.A pesar de que se les demuestra que están en zona de alto riesgo no lo entienden, y por ello los terrenos que piden no se pueden regularizar, expuso el funcionario.“Tienen que ser reubicados, no es una decisión del presidente ni mucho menos mía, es una decisión de la naturaleza, no podemos ir en contra de la naturaleza”, aseveró.Aseguró que 40 familias que estaban invadiendo ya aceptaron reubicación, y otras 48 están en proceso.“El uso de la fuerza pública no se ha ejercido en virtud de que hay familias que han sido engañadas y están en la mejor disposición de reubicarse, una vez que las reubiquemos, entonces ya se tendrá que actuar porque el riesgo es latente”, declaró. (Araly Castañón)