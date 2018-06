La violencia a la que han estado expuestos niños y adolescentes tras ser cometidos asesinatos en los exteriores de sus planteles educativos o en entornos seguros como su vivienda, el parque o el centro comercial, hace necesaria la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, para prevenir que desarrollen trastorno de estrés postraumático, dijeron especialistas.Ante el incremento de asesinatos afuera de escuelas o puntos altamente transitados por niñas, niños y adolescentes, los maestros han optado por ingresar a los menores a sus aulas y llamar a sus padres para que acudan por ellos, según han planteado maestros y directivos entrevistados por El Diario tras el hecho violento.Hasta ahora ningún plantel aplica los primeros auxilios psicológicos, porque carecen de un programa específico o profesionales (psicólogos) que lo apliquen inmediatamente después del hecho violento, explicó personal de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte.Esto impacta en forma negativa a niñas y niños, dijo ayer la psicóloga Verónica Carrillo, quien trabaja desde hace varios años con menores víctimas de la violencia a través del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).“La versión del estrés postraumático en niños es similar al que sufren los soldados de guerra y si no se atienden afectará casi todas las áreas de su vida. Puede haber problemas de salud, cognitivos que llevan a la deserción escolar por bajo rendimiento (déficit de atención, hiperactvidad), pueden presentar depresión, retraimiento, trastornos de ansiedad y conductas agresivas”, explicó Verónica Castillo, quien trabaja desde hace varios años con menores víctimas de la violencia a través del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).La psicóloga que actualmente trabaja en el programa especial de arteterapia que ofrece Cedimac a los niños afectados directamente por el asesinato o desaparición de un ser querido, expone que se debe trabajar más en la salud emocional de los niños y adolescentes.La semana pasada fueron cometidos dos asesinatos frente a dos escuelas, una preparatoria y una primaria; el mismo número de crímenes se registraron la semana anterior afuera de instituciones educativas.Los estudiantes escucharon detonaciones, gritos, el ulular de las patrullas y el acordonamiento de la escena del crimen.Ante todos estos eventos “es posible que los menores tengan algunas respuestas físicas y emocionales que son normales ante esta situación que es anormal”, dijo la especialista.Los primeros auxilios psicológicos, explicó, son las intervenciones psicológicas que se aplican en las primeras horas de que surgió el evento y son herramientas que ayudan a prevenir que se desarrolle el trastorno de estrés postraumático.Según se observó durante el asesinato registrado en el exterior de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, los maestros aplicaron como protocolo de seguridad el meter a los niños a las aulas y llamar a los padres para que acudieran por ellos.Aquellos niños que no fueron recogidos por sus padres se quedaron en las aulas con sus maestros, los cuales desarrollaron la clase conforme al programa.Esto, para la especialista consultada es lo peor que pueden hacer, ya que le apuestan a que los menores están chicos y se les va a olvidar.“Cuántos padres pueden ir por sus hijos y cuántos se quedan solitos con su miedo”, cuestionó.Carrillo recomendó a los padres de familia en general que si sus hijos han observado hechos violentos vigilen muy bien su comportamiento.“No les ridiculicen sus miedos porque eso es muy común. Todas las reacciones ahorita son naturales ante situaciones anormales”, dijo.De presentar el menor alguna sintomatología poco usual, es momento de solicitar ayuda profesional.• Son las intervenciones psicológicas que se aplican en las primeras horas de que surgió el evento de violencia• Las herramientas ayudan a prevenir que se desarrolle el trastorno de estrés postraumático• Problemas de salud• Bajo rendimiento• Déficit de atención• Hiperactvidad• Depresión• Retraimiento• Trastornos de ansiedad• Conductas agresivas

