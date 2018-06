Analizan 12 posibles casos de rickettsiosis en la ciudad

Doce probables casos de fiebre maculosa de las montañas rocosas o rickettsiosis, transmitida por la picadura de garrapatas, han sido ingresados a laboratorio para su análisis en lo que va del año, indican datos oficiales.De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS) federal, estos reportes sospechosos corresponden únicamente a Ciudad Juárez en el período enero-abril.Según la fuente, en el resto de estado hay otros 34 casos en calidad de sospechosos, en los municipios de Chihuahua y Meoqui.En días pasados, la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud del Gobierno estatal confirmó el primer caso de esta enfermedad en la ciudad, la cual es potencialmente mortal en caso de no ser atendida con rapidez.Además, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) mantiene en investigación otros dos casos dados a conocer recientemente por la Jurisdicción.En días pasados, la coordinación de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II dio a conocer que la mayor parte del problema que representa la presencia de garrapatas se concentra en las zonas periféricas de la ciudad.En esa ocasión indicó que la razón es que en esas partes de la mancha urbana hay menos calles con pavimento, lo que favorece la proliferación.La Secretaría de Salud detalló al inicio de la temporada de calor actual que si bien durante todo el año están expuestos a infestarse de garrapatas, las mascotas tienden a sufrir más este inconveniente a medida que llega el verano.Por ese motivo, utilizar un garrapaticida que prevenga esta situación es una medida indispensable en esta época, al igual que mantener una correcta higiene en los animales que estén en contacto con las personas.Si experimentan la mordedura de una garrapata, las personas deben extraerla de la piel lo más rápido posible en caso de que se haya quedado incrustada, indicó Salud.Lo más fácil para este propósito es utilizar unas pinzas que tengan la punta fina y curva y proceder a sostenerla con precaución de no ir a a cortar a la mitad desde su cavidad bucal, explicó.• Fiebre• Escalofríos• Fatiga• Dolores musculares• Fuerte dolor de cabeza• Dolor abdominal• Náuseas• Vómitos• Diarrea• Pérdida del apetito• Después de unos días suele presentarse también erupción cutánea a base de granitos pequeños o manchitas de un color rojo rosado o rojo oscuroNo intente aplastar ninguna garrapata con los dedos mientras se extrae; use guantes de látex siempre que sea posible.

