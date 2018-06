El tarahumara Raúl Cornelio Batista, acusado de haber asesinado a su yerno de un balazo, ayer obtuvo su libertad al acreditar un Tribunal de Control que actuó en defensa de la vida de su hija.La juez Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales dio por acreditada la excluyente de responsabilidad de legítima defensa y ordenó la libertad del indígena.“No tuve opciones o era la vida de mi hija o la vida de él”, declaró Cornelio el viernes pasado al rendir declaración ante el Tribunal de Control encabezado por Barraza y asistido por Rosalinda Guadalajara la gobernadora de la comunidad Tarahumara en Ciudad Juárez quien fungió como intérprete.Mientras que los familiares de la víctima Luis Miguel Hernández Galaviz, quien no es parte de la etnia rarámuri, señalaron que su pariente fue perseguido, entre varias personas le pegaron y después Cornelio le dio un disparó en la frente.Hernández Galaviz fue asesinado entre las 7:00 y 8:00 de la mañana del pasado 3 de junio en un domicilio ubicado en la calle Creel número 15 en la comunidad Tarahumara enclavada al poniente de Ciudad Juárez en las calles Arroyo del Arenal y Tolcayuca.La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico por el impacto de bala que recibió en la frente del lado izquierdo con un arma calibre .22.De acuerdo con las versiones aportadas por parte de los testigos presentados por las abogadas del ahora exonerado, la vida de Ana Alicia Cornelio concubina de Luis Miguel Hernández Galaviz estuvo en riesgo cuando él le dio un disparo y luego tomó unas piedras al tiempo que le dijo “si me tengo que morir te vienes conmigo”.Para ese momento la víctima ya había recibido un impacto de bala en el vientre, estaba tirada en el piso y junto a ella se encontraba su hermana. A unos pasos estaba Raúl Cornelio quien ya había logrado tomar el arma de fuego y Luis Miguel estaba cerca de Ana Alicia sobre un terreno a desnivel y al parecer fue en ese momento que tomó las piedras y también le advirtió “te dejo inválida o te mato”. Antes de que arrojara las piedras, Raúl le dio un balazo en la frente.Al parecer en ese momento Raúl le dijo a su yerno “a mis hijas no las vas a tocar”, y le disparó.En la declaración rendida por Ana Alicia ante el Ministerio Público “Miguel ya iba a correr y ahí le disparó mi papá”.Sin embargo, la declaración no fue admitida por la jueza.

comentarios

