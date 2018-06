Calla consejero electoral sobre violencia política

Aun cuando Chihuahua es el sexto estado más golpeado por la violencia política, el Instituto Estatal Electoral (IEE) reportó que no tiene “nada que aportar” a la situación.Esa fue la respuesta de Alonso Bassanetti, consejero electoral del IEE y presidente de la Comisión de Seguridad para el proceso electoral local en la entidad, cuando se le consultó sobre el reporte que ubicó a Chihuahua entre las entidades con mayor cantidad de asesinatos en el contexto del proceso electoral.“Prefiero no. No tendría en este momento nada que aportar. Además estoy muy atareado con la entrega de las boletas a las asambleas”, respondió ayer.El análisis fue difundido por la empresa Etellekt Consultores y señala que en Chihuahua han sido asesinados cinco actores políticos, entre ellos una candidata a regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el del líder local del Partido Encuentro Social (PES) en Chihuahua, Eduardo Aragón Caraveo.De acuerdo con Etellekt, en los nueve meses del proceso electoral se han registrado al menos 382 agresiones contra políticos, de las que 112 fueron asesinatos.El Diario también pidió una postura y un informe sobre algún plan contra la violencia en las elecciones al Instituto Estatal Electoral, pero no se obtuvo respuesta.En tanto, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez manifestaron su preocupación por la violencia política que golpea al estado.Los integrantes de la iniciativa privada lamentaron que los procesos en todo el país se vean empañados por actos violentos e hicieron un llamado a partidos e instituciones públicas para que privilegien un clima de seguridad en el próximo primero de julio.María Teresa Delgado Zárate, presidenta en turno del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que se deben tomar medidas urgentes a fin de evitar que este clima de inseguridad siga cobrando más vidas no sólo de los candidatos, sino también de la ciudadanía.“La inseguridad no sólo afecta a los políticos, también la economía y la vida diaria”, apuntó.Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que este tipo de situaciones sesga las elecciones, además de que la población se siente todavía más vulnerable al ver que si los políticos no están seguros en su persona, menos ellos.“El tema de seguridad es algo que nos preocupa a todos y que estén matando a los candidatos obviamente que ha sesgado de manera importante este proceso”, expresó.Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gabriel Cantú Murguía, dijo que las autoridades deben de actuar de manera inmediata para que los chihuahuenses puedan salir libres a emitir su voto el día de las elecciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.