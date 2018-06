Faltan alternativas de movilidad para quienes se van de fiesta

La falta de opciones de movilidad accesibles a todos obliga a los ciudadanos a manejar en cualquier estado incluyendo bajo los efectos del alcohol, consideró Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP).Opinó que mientras no existan alternativas, la gente seguirá conduciendo en estado de ebriedad.El Diario publicó ayer que en los últimos 17 meses, agentes de la Dirección de Tránsito han detenido a 7 mil 935 personas que fueron detectadas conduciendo ebrias, un promedio de 116 por semana.“Si una persona se va a beber, ¿de qué manera regresa a su casa? Los taxis son caros, los uber a esa hora se vuelven inaccesibles, los camiones no existen, la ciudad está expandida de manera innecesaria”, señaló.Opinó que si hubiera forma alternativa de moverse, la gente podría irse de fiesta y regresar a su casa en transporte público o caminando.“Pero mientras no haya alterantivas, la gente seguirá desplazándose en su auto en el estado en el que esté: con resaca, sobrio, ebrio. Si no hay alternativas de movilidad, se van a seguir moviendo en el auto”, comentó.Los retenes antiebrios han funcionado para hacer conciencia y evitar accidentes mortales, expuso el presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza Canizales.“Seguimos haciendo la lucha para tratar de proteger a la ciudadanía evitando accidentes que puedan resultar fatales”, manifestó ayer.Dijo que se tienen que cambiar las malas costumbres en la ciudad, ser más respetuosos de las leyes, “que la gente no conduzca en estado de ebriedad”.“La función de Tránsito es preventiva y creemos importante mantener los retenes, pedir a la sociedad hacer conciencia”, expuso el alcalde.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.