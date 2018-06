Proliferan garrapatas en viviendas

En lo que va del año, cuadrillas preventivas de Salud han rociado químicos contra las garrapatas en al menos 351 viviendas de la ciudad en colonias sobre todo del suroriente, donde existe una elevada proliferación de estos parásitos.Datos del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) del Sector Salud indican que, desde enero, cada mes más casas son sujetas a este proceso cuyo fin es inhibir el ciclo de vida de estos organismos.Además, 255 perros han sido desparasitados por las cuadrillas públicas de forma tópica y otros 30 de forma sistémica, de modo que son en total 285 canes revisados sospechosos de rickettsiosis.Esto sucede mientras hay una creciente presencia de garrapatas en la ciudad según empresas fumigadoras que ofrecen sus servicios en distintas colonias de la ciudad.Gustavo Corral, representante de Corral Control de Plagas, dijo que existen casos donde las garrapatas llegan a las viviendas incluso si en estas las personas no han alojado mascotas como perros y gatos.“Recomendamos a las personas que cuando saquen a sus perros a caminar los revisen, porque en ocasiones se echaron a descansar en donde hay garrapatas. Es importante que estén al pendiente y si les detectan, ir con el veterinario”, comentó el experto.De acuerdo con Corral, durante sus labores los fumigadores han encontrado que muchos animales que viven en las calles de la ciudad no son atendidos por las autoridades, lo que contribuye a diseminar las garrapatas por donde ellos se mueven.El representante de la empresa de fumigación sostiene que, si bien existe de forma generalizada en toda la ciudad, la presencia de garrapatas se ha focalizado en la zona suroriente, poniente y central (no centro histórico, sino centro geográfico).Colonias como Fuentes del Valle, Pradera Dorada y el área aledaña al Parque Central se incluyen en esta lista, dijo.El último reporte de la subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado indica que en toda la entidad se han confirmado 22 casos de rickettsiosis.De esta cifra, uno corresponde a Juárez y el resto a distintos municipios como Chihuahua, Aldama y Delicias.En esta temporada de vigilancia epidemiológica, refiere la fuente, 9 defunciones por este motivo han tenido lugar, pero ninguna en esta ciudad fronteriza.“La transmisión de este microorganismo (la bacteria responsable) por la picadura de una garrapata infectada tiene un período de incubación de 3 a 14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal”, refiere Salud.

