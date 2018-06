“No se culpe a nadie, pero me siento deprimido, triste y con miedo a quedarme solo con mi enfermedad; no quiero caer en una cama, ya lo había pensado…perdónenme todos mis hermanos y mi madre, los quiero”.Así dejó asentado en papel su decisión al quitarse la vida un hombre de 52 años, la semana pasada, que se incluye en los 43 casos de suicidio registrados el presente año.El pasado fin de semana otras dos personas se quitaron la vida sumergidas en desesperanza; una mujer se colgó el sábado en un parque público de las calles Puerto de Palos y Santa Clara, y un adolescente se arrojó desde la cima en una de las torres del Parque Xtremo, en los primeros minutos del domingo, informó la Fiscalía.De acuerdo con datos de la Fiscalía Zona Norte, el presente mes de junio se registraron nueve víctimas de suicidio, y de enero al mes de mayo fueron 34, de los cuales siete fueron mujeres.Entre los casos del presente mes sobresale también el de un hombre de 25 años que se colgó de una cerca usando las cintas de sus zapatos, en el fraccionamiento Fovissste Chamizal, el pasado miércoles 6.En otro evento reciente donde se conoció el testimonio de la madre de un suicida, no se dejó recado póstumo, pero se supo que fue por adicción a las drogas de la víctima.La madre, de 34 años, dijo a los investigadores que su hijo tenía adicción a la mariguana y que el día de la tragedia pidió ayuda a un centro de atención para adictos, pero no la encontró. La madre salió de su casa por 15 minutos y al regresar encontró al adolescente colgado con un cinturón amarrado al cuello que sujetó de la perilla en la puerta de su cuarto.El año pasado, de enero al mes de mayo, ocurrieron en esta ciudad 32 suicidios, y al haber 34 casos similares registrados en el mismo período del año actual, las autoridades deducen que el promedio no ha tenido variantes.Cada día 33 personas intentan suicidarse en esta ciudad, según datos de la Encuesta de Percepción 2017 del Pan Estratégico de Juárez.Dos de las razones que cita el estudio para que una persona intente suicidarse son el abandono afectivo y problemas familiares.Según el estudio de la asociación civil, en esta ciudad 11 mil 965 personas intentaron suicidarse en el último año, por lo que quienes elaboraron ese diagnóstico buscan apoyo de las autoridades responsables para que se instalen programas de contención del suicidio efectivos.• Hubo 34 casos de enero a mayo• Siete de ellos fueron mujeres• Abandono afectivo y problemas familiares, entre las causas

