Ciclistas, en riesgo por falta de infraestructura

Pese a que la bicicleta cobra cada vez más popularidad como medio de transporte, los ciclistas deben enfrentarse a la infraestructura vial poco segura de la ciudad y a las constantes agresiones de conductores de vehículos motorizados.Especialistas coinciden en que elegir este medio para desplazarse supone en muchas ocasiones arriesgar la propia vida, en virtud de las políticas públicas que han privilegiado el uso del automóvil particular sobre otras formas de movilidad.Tan sólo en mayo pasado, nueve ciclistas estuvieron involucrados en accidentes, reporta la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM). Uno de los casos ocurrió el día 23, cuando un hombre fue impactado por un auto en la colonia Galeana, donde quedó lesionado de consideración.Esto sucede en un contexto donde, según estimaciones de la dependencia vial, unos 800 mil autos circulan en las calles de Ciudad Juárez, entre aquellos debidamente registrados ante el Estado, los que lo hacen sin papeles y los de placas foráneas.Datos del último Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) indican que en la ciudad sólo el 0.5 por ciento de los viajes son hechos en bicicleta.En contraste, muestra el diagnóstico elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en el 51.8 por ciento de los desplazamientos intraurbanos, el automóvil particular es el protagonista.Sin embargo, este problema también ocurre mientras el diseño de políticas públicas de grandes ciudades –incluida esta frontera– mira hacia la reducción del uso del auto para dar paso a una movilidad mucho más sustentable y a una urbe más “caminable”.Según el Plan de Movilidad Ciclista del IMIP, sólo el 3.74 por ciento de las calles y avenidas de la ciudad cuentan con infraestructura ciclista.De acuerdo con este documento, entre 14 vialidades ubicadas casi todas en el norte de la mancha urbana –la zona más consolidada en términos de infraestructura y equipamiento– suman 19.3 kilómetros de ciclorrutas.Paseo Triunfo de la República, Tecnológico, Campos Elíseos, Américas-Heroico Colegio Militar, El Chamizal y Francisco Villa son algunas zonas que cuentan con ellas.No obstante, advierte el IMIP en el PDUS 2016, estos caminos no se encuentran conectados entre sí ni son parte de un sistema vial jerarquizado que permita aprovechar bien las distintas opciones para desplazarse.Gabriel García Moreno, profesor de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirma que uno de los principales problemas para los ciclistas es que las calles están en mal estado.“Hay baches, basura, alcantarillas abiertas”, señala el también ciclista. “Llueve y el carril por el que uno circula está lleno de agua. En el auto no se siente, pero en la bicicleta te vas a mojar en el mejor de los casos. A veces se está ocultando un hoyo y te vas a caer”.La otra parte del problema tiene que ver con el papel que la autoridad ha omitido realizar, consideran otras voces.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), atribuye la dificultad de que el modelo de movilidad en bicicleta prospere a la incapacidad de las autoridades de hacer cumplir la ley.Para el activista, si la autoridad municipal no puede regular la proliferación de automóviles sin placas, mucho menos será capaz de hacer que los automovilistas respeten a los ciclistas.“La autoridad no ha demostrado tener la capacidad de cumplir y hacer cumplir la ley”, señala. “Hasta llegar con vida a tu casa es una inquietud en esta ciudad. Si no hay respeto a la ley, ni caminar ni andar en bicicleta son formas seguras de circular en la ciudad”.Desde el punto de vista de Ortiz Quintana, una prueba de la inacción del Gobierno municipal en esta materia es que, a pesar de que hay un reglamento claro en cuanto al papel de los ciclistas, Tránsito es incapaz de poner orden y aplicar lo que estipula.Del mismo modo, para García Moreno el Municipio ha fallado en su labor de informar a la comunidad sobre los derechos y obligaciones de todos los que circulan en la ciudad.Una prueba es la inobservancia generalizada del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, normatividad donde se fundamenta la concepción de una bicicleta como vehículo.De acuerdo con el artículo 93 de este reglamento, los ciclistas tienen la obligación de circular por el centro de un carril determinado, tal como lo hacen los automovilistas y operadores de otros vehículos, nunca por la acera.“Pero es el pleito de todos los días. La mayoría supone que al no ser tan rápida como un automóvil, la bicicleta debe ir por la banqueta. Te gritan que te subas a la banqueta, cuando tú debes ir por el centro del carril por seguridad”, señala García Moreno.Las razones por las que los ciclistas no deben ir sobre la acera obedecen a motivos varios, considera.“La banqueta es solamente para peatones”, advierte. “Ningún vehículo incluyendo bicicletas debe ir por la banqueta. Además, hay un fenómeno que se llama visión de túnel: si tú vas por la banqueta, los demás vehículos no te van a ver y puede haber una colisión grave”.Pese a los obstáculos, consideran estos especialistas, cada día más personas se deciden a moverse en bicicleta sin importar las malas condiciones de la ciudad.El IMIP estima en su Plan de Desarrollo que el fenómeno ha crecido en los últimos años, de tal modo que lo que llama “una actividad que inició como deporte” ha evolucionado en Ciudad Juárez a poseer un uso urbano que, sistemáticamente, agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil que la promueven.Hernán Ortiz cree que, del mismo modo, el respeto hacia quienes se desplazan en este medio de transporte también crece continuamente.Un ejemplo es la ciclorruta que construye la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con el objetivo de interconectar cuatro de sus institutos.El proyecto comprende las avenidas Henry Dunant, Plutarco Elías Calles y Heroico Colegio Militar donde, según Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas del Estado, habrá isletas que delimitarán los carriles para brindar protección a los ciclistas.En su última edición, el informe “Así Estamos Juárez” reporta que, según la Encuesta de Percepción Ciudadana elaborada por el Plan Estratégico de Juárez, 1.6 por ciento de la población se transporta a su trabajo en bicicleta, una proporción que en 2013 era de 1.4, según este ejercicio.“Debe quedar claro que la autoridad recibe recursos para que todos tengamos acceso a la movilidad urbana. Pero, lamentablemente, la autoridad no hace su trabajo y nos deja a muchos desamparados, a mucha gente a la que nos está pidiendo el voto”, señala Ortiz Quintana. (Fernando Aguilar / El Diario)