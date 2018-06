Lleva Adriana Terrazas su propuesta a sectores

La candidata a la Presidencia Municipal de Juárez, Adriana Terrazas Porras, expuso ante diversos sectores de la sociedad su propuesta para que Juárez se convierta en un estado libre y soberano.Terrazas Porras expresó que la propuesta es la única solución para lograr la justicia presupuestal que se requiere para mejorar la calidad de vida de quienes viven en la frontera, accediendo a los recursos que los ciudadanos trabajadores de Juárez generan.La candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) visitó SensorLogic, una empresa que se especializa en cámaras de seguridad y sistemas de GPS, donde expuso la necesidad de que la seguridad en la frontera sea preventiva, principalmente invirtiendo en nuevas tecnologías y en la dignificación de la labor de la Policía Municipal.La propuesta fue recibida de manera positiva por los trabajadores que escucharon a la candidata que busca que Juárez se convierta en el estado número 33 de la República Mexicana, propuesta que permitirá que los recursos que se generan aquí, se queden aquí, lo que se convertiría en combate al rezago juarense, mediante mejor infraestructura, salud, servicios y sobre todo, seguridad.Más tarde, Adriana Terrazas saludó a los comerciantes de los mercados Reforma, Carranza e Hidalgo, en la zona Centro, quienes a diario salen a trabajar para sacar adelante a sus familias, sin embargo deben afrontar condiciones adversas en sus colonias, por falta de alumbrado público, pavimentación, drenaje y sus hijos, soportar las altas temperaturas en las aulas de las escuelas por falta de agua potable que también es necesaria para cuestiones de higiene e hidratación.Sobre estas carencias, Adriana Terrazas les expuso que conoce el camino para bajar recursos nacionales e internacionales ya que al ser dos veces diputada federal logró traer a Juárez recursos, recientemente lo hizo con 120 millones de pesos para pavimentar las calles y buscará lograr atraer sistemas de energía verde a las escuelas, para reducir costos y garantizar ambientes más agradables y seguros en las aulas.Los comerciantes en la reunión le externaron su preocupación de que Juárez sigue igual, año tras año, con el crecimiento de la población, las necesidades urbanas son más, la inseguridad aumenta y con ello, corren el riesgo de cerrar sus únicas fuentes de ingreso, en este caso sus negocios.La candidata recordó que actualmente en la contienda electoral, hay tres aspirantes que ya ocuparon la Presidencia Municipal y no pudieron darle a Juárez lo que merece, por eso el próximo 1 de julio, los invitó a votar por Adriana Terrazas Porras, “una mujer juarense que a lo largo de su carrera política ha trabajado los juarenses”.En ambos encuentros les explicó tanto a trabajadores como a comerciantes que no hay un tiempo determinado para convertir a Juárez en estado, no será inmediato, sin embargo, dijo, al ser electa como la primera Presidenta Municipal, iniciará el proceso citando primeramente a una sesión de Cabildo para hacer la propuesta que tendrá que ser consensada por el resto del país, pero afirmó, que no descansará hasta lograrlo.

