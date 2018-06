Sorprende a vecinos hallazgo de mujer colgada

Vecinos de la colonia Patria observaron al despertar el cuerpo de una mujer que colgaba de la rama de un árbol.La víctima no fue reconocida por los residentes del sector, que se dijeron consternados por el hallazgo.La victima hasta ayer no era identificada oficialmente por las autoridades, que tomaron conocimiento del hecho a las 5:40 de la mañana, en el espacio público que se localiza en el cruce de las calles Puerto de Palos y Puerto Santa Clara.En un testimonio recogido más tarde en el lugar, vecino de esta última calle, dijo que vio colgado el cuerpo cuando policías municipales comenzaron a acordonar el área.Señaló que minutos después llegó una camioneta pickup de donde bajaron dos adultos llorando afligidos por el incidente, que presume son los padres de la fallecida, mismos que no tuvieron acceso al ser abordados por los agentes preventivos que impidieron se acercaran hasta el cuerpo inerte que colgaba de una soga.“Parece que andaban buscándola y se veían muy desesperados…fue un momento muy trágico”, comentó el testigo.Agregó que la mujer fallecida y los adultos que arribaron a la escena, no son vecinos del sector donde todos se conocen desde hace varios años. Esa versión coincidió con lo declarado por otros siete vecinos entrevistados por separado en domicilios de las calles aledañas al parque de la colonia.Una versión ofrecida por agentes municipales en el lugar, al momento en que ministeriales recogían el cadáver, es que esta chica había celebrado una noche antes su cumpleaños y abandonó una fiesta en su honor.Pero los vecinos de las calles Puerto Santa Clara y Puerto San Juan, que corren paralelas al parque, comentaron que no se dieron cuenta de ninguna fiesta la noche anterior por esa zona.

