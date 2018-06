El exinstructor de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), José Luis Arreola Rodríguez, fue encontrado inocente de la acusación que en su contra realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte al señalarlo como uno de los responsables de la ejecución extrajudicial de cuatro personas y las lesiones de una menor de edad.Por unanimidad de votos, anoche un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que no hay pruebas para considerar que Arreola es responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado tentativa y ordenó ponerlo en inmediata libertad.A las 00:30 horas de hoy, después de permanecer más de tres años en prisión aunque se trata de una persona inocente, José Luis Arreola Rodríguez quedó en libertad.En la acusación que el Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE realizó en contra de Arreola Rodríguez se señala que entre las 00:00 y las 01:00 horas del 24 abril de 2012 él y al menos otros cinco policías de la SSPM arribaron a una zona verde cercana al Parque Central a bordo de tres patrullas y ahí se encontraban las víctimas Verónica Cerros Olivas, José Juan Villanueva Leal y tres menores de edad, entre ellos una mujer quien es la sobreviviente y en el juicio oral se le identificó como la testigo protegido “A”.En abril del 2012 todos fueron “levantados” para trasladarlos a una brecha cercana al panteón municipal San Rafael, donde los bajaron para que caminar hasta una zona desértica en donde les taparon el rostro con su propia ropa, los hincaron y los fusilaron.Durante el juicio oral la única prueba presentada para por el MP para acreditar la responsabilidad de Arreola en esos crímenes fue la declaración de la sobreviviente quien señaló que él fue uno de los que los “levantaron” y después les dispararon en la cabeza.Sin embargo, la testigo “A” también dijo que fueron policías federales quienes los secuestraron y cuando reconoció a Arreola Rodríguez al parecer cayó en una confusión. A ella le fueron puestos a la vista dos álbumes fotográficos, uno de mujeres y otros de hombres. En el femenil no identifico a nadie y en el masculino primero a otro policía y cuando vio la foto de Arreola rectificó diciendo que el agente pelón que participó en el ataque armado era él y no el primero.Los abogados defensores de Arreola Rodríguez presentaron al Tribunal de Enjuiciamiento la declaración del defensor público penal Arturo Zarandona Quiñónez quien fungió como representante legal de Arreola al momento que a la testigo “A” le fue puesta a la vista los álbumes fotográficos.Zarandona dijo que la testigo “A” entró en crisis al ver la foto de un agente, comenzó a narrar lo que le sucedió y lo señaló como el pelón que participó en los asesinatos. Pero cuando vio la imagen de Arreola Rodríguez tuvo la misma reacción y al final la agente del MP que encabezó esa diligencia borró el primer reconocimiento y sólo dejó lo relativo al segundo reconocimiento que corresponde al exinstructor de la Academia de Policía.Al emitir el fallo absolutorio, el Tribunal consideró que el señalamiento de la testigo “A” es dudoso e insuficiente para un fallo condenatorio sobre todo en un delito tan grave como los crímenes de cuatro personas y las lesiones a otra.En el juicio oral tampoco quedó probado que José Luis Arreola hubiera trabajado como escolta personal del entonces titular de la SSPM, Julián Leyzaola Pérez, como se dio a conocer en el 2012 al hacerse oficial el arresto de Arreola. Lo que si se probó en juicio fue que él estaba asignado al Distrito Poniente y a la vigilancia de la familia del comandante Jaime Alberto Moreno Montoya.Arreola Rodríguez rompió en llanto al escuchar el fallo absolutorio.

