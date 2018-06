Se entromete Corral en elecciones

Además de acudir a mítines partidistas, el gobernador Javier Corral ha usado sus redes sociales para inmiscuirse en la campaña electoral a favor de candidatos panistas y lanzar críticas constantes a otros políticos.El mandatario estuvo ayer en San Luis Potosí para apoyar al aspirante del PAN y PRD a la alcaldía, Xavier Nava. Horas antes, Corral compartió el video titulado “Peña: no uses a la PGR”.“El uso faccioso del poder para perseguir al verdadero adversario del régimen corrupto”, escribió en Twitter acompañando al video.Días antes llamó cínico al Gobierno federal y acusó al candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de haber pactado con el presidente Enrique Peña Nieto.“Con qué calidad moral el Gobierno de @EPN exige respeto. No solo no lo conocen; han sido cínicos y facciosos en utilizar las instituciones y el presupuesto público para perseguir, y reprimir a sus adversarios políticos. Y denunciarlo no es ninguna falta de respeto. #AMLOyaPACTO”, escribió Corral en su cuenta de Twitter.El activismo del gobernador no es nuevo.El 23 de octubre, más de un mes después del inicio formal del proceso electoral federal –que comenzó el 8 de septiembre–, el gobernador hizo en Facebook una publicación acerca de su preferencia política por la coalición formada por PAN, PRD y MC. En el texto, Corral Jurado se lanzó contra el candidato presidencial de Morena.“Fuera del frente sólo hay dos opciones que han demostrado ser perpetradoras de la corrupción y la simulación política que está ahogando al país: El régimen priista y el simulador de López Obrador…”, escribió.Hacia el final, dijo que desde su puesto político apoyaría la alianza panista rumbo a la Presidencia de la República.“Estoy con el Frente Ciudadano, y sigo convencido de que es la opción para el país, contribuiré a él y a su éxito desde la trinchera que ocupo, y en los tiempos libres que me permita la satisfactoria tarea de ser gobernador del estado de Chihuahua”, manifestó en octubre.A partir de ahí han sido constantes las manifestaciones, descalificaciones incluidas, del gobernador chihuahuense sobre la elección.El 29 de enero, a nueve días de haber iniciado la caravana por gran parte del país para exigir recursos federales, Corral retuiteó los resultados de una encuesta, publicados por Fernando Belaunzarán, candidato a diputado por la alianza Por México al Frente. El 1 de febrero, de nuevo en plena caravana, el mandatario habló vía Twitter del “estancamiento” del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.Mientras que el 7 de febrero, en la misma red social, hablaba de los intereses de Meade y de López Obrador para “distorsionar” con fines electorales la movilización a la Ciudad de México.“El Pueblo de CHIH triunfó de manera sustantiva y política en sus demandas, eso es claro; pero ahora los intereses de protección a César Duarte por parte de @JoseAMeadeK y @PRI_Nacional, así como los intereses electorales de @lopezobrador_ buscan distorsionar”, escribió Corral.Cuando el PAN realizó su votación interna para la elección de candidato presidencial, con Ricardo Anaya como candidato único, Corral Jurado manifestó en redes sociales su apoyo al aspirante y a la coalición.Posteriormente, el 18 de febrero, hizo un llamado a sus correligionarios de partido cuando en el Consejo Nacional celebrado en la Ciudad de México rechazó en un discurso la selección de candidatos que había hecho el panismo para el Senado de la República.En particular, Corral se manifestó en contra de que Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la capital del país, fuera nombrado candidato por el PAN.“Este día participé en la sesión de Consejo de @AccionNacional y clara y directamente me he deslindado de la forma en que se integró la lista de candidatos al Senado, vía plurinominal. No avalo este proceso porque considero contraviene normas estatutarias y principios del Partido”, indicó el gobernador chihuahuense.Tras la manifestación, el panista declaró públicamente que no había roto con Anaya ni con el frente electoral, y que seguiría apoyando al candidato.“Agrego que el debate interno en los partidos, no debe ser sofocado, porque es una forma de mejorar nuestra vida democrática. Sólo los que oyen, callan y obedecen a su dirigente (léase Morena) pueden traducir el disenso en ruptura”, lanzó en febrero después de manifestarse en contra de la decisión de su partido.A medida que ha avanzado la elección, también lo ha hecho la actividad de Corral en las redes en referencia al proceso, particularmente referido a encuestas y a compartir publicaciones que critican tanto a Meade como a Anaya.El activismo del gobernador en materia electoral contrasta con los silencios que ha guardado sobre conflictos magisteriales, agrícolas, el incremento a la inseguridad y los asesinatos de candidatos y líderes políticos en el estado.“Que el régimen haga uso faccioso de la @PGR_mx para tratar de sacar a @RicardoAnayaC de la contienda, sólo se explica en la desesperación y la angustia por perder no sólo el poder, sino también la Impunidad. El puñetazo presidencial que intenta @EPN pone en jaque a la democracia”, manifestó en Twitter en marzo.El 2 de marzo Corral acusó a López Obrador de mezquino, intolerante, ruin y falto de nobleza.“Hace 12 años muchos mexicanos de todas las ideologías salimos a rechazar la maniobra autoritaria de @VicenteFoxQue vs @lopezobrador_ y marcamos una definición personal en la democracia. Qué vergüenza la mezquindad e intolerancia con la que ahora responde el candidato de Morena”, lanzó en Twitter.A finales de abril nuevamente criticó a López Obrador “… llama la atención es la degradación política y ética de @lopezobrador_ .”Pocos días antes replicó una imagen en la que aparece José Antonio Meade con el exgobernador César Duarte, partiendo un pastel.