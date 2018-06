Baja presión y de un color marrón que asemeja al del tamarindo, son problemas en la red de agua potable que fueron denunciados por vecinos de la calle Gambia de la colonia Infonavit Tecnológico.Aunque el problema no es en toda la zona, algunos de los colonos afectados comentaron que gran parte del día no tienen presión en las líneas del agua potable, y que cuando logran tenerla, sale sucia.Marco Insunza, quien hace ocho años vive en ese sector, mencionó que desde entonces ha tenido este inconveniente en el que el líquido sale sucio de las tuberías, complicando actividades necesarias como beberla, cocinar, bañarse o lavar la ropa.“Al principio pensamos que era la tubería, pero no es así porque en ratos sale sucia y otra veces limpia, si fuera la tubería, siempre saldría así de ese color”, dijo.Debido a que el líquido que sale de las llaves no es apto para su consumo, se ven obligados a comprar garrafones para no poner en peligro su salud.“Para bañarnos no queda de otra, porque a veces tiene uno prisa para ir al trabajo y pues ni modo, ni cuenta se da uno a veces por las prisa”, expresó.“La ropa está toda percudida porque como el agua sale muy sucia, no se limpia bien”, añadió.El problema se agrava durante la temporada de calor, pues debido a la demanda, la presión baja y no alcanza para completar actividades.Los vecinos mostraron cómo en los domicilios el agua sale con una coloración que va de amarillenta a café, acompañada por un olor ácido.Juan Valencia, otro de los afectados, aseguró que la contaminación del agua en la zona se debe a que la tubería es vieja y se filtran las impurezas.“Así es todos los días. El agua debe verse transparente y no es así, estamos pagando por un servicio carísimo y pésimo”, expresó.Debido a esta situación, exhortaron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a intervenir pronto para resolver el problema, pues temen que puedan registrarse problemas a su salud.El Diario solicitó información con la vocera de la descentralizada, sin embargo, no respondió.