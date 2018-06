Pastor sobrevive al cáncer, las balas le quitan la vida

Sólo las balas detuvieron la labor evangélica del pastor Lalo García, quien amó tanto a su ciudad, que a pesar de que Juárez fue el escenario de los peores días de su vida siempre mantuvo la fe en que las cosas -algún día- serían diferentes.El guía espiritual de cientos de personas que lo acompañaron en su proyecto de Evangelismo Masivo fue asesinado este viernes por la tarde en el cruce de las calles Piña y bulevar Zaragoza cuando intentó escapar de un ataque a mano armada al dirigirse a recoger a su nieto a la escuela, explica Rafael Márquez, quien acompañó al pastor durante varios años.Como amigo cercano de Eduardo García Ruelas, de 65 años, recordó que la víctima se sobrepuso al asesinato de su hijo Abraham, ocurrido años atrás, luego sobrevino el secuestro de otra de sus hijas y en el ínter sufrió tres infartos consecutivos antes de recibir la noticia de que padecía cáncer.“Nunca, nunca perdió la esperanza en Dios. El año pasado salió del tratamiento de cáncer, había logrado librar esa batalla. Ahora unas balas le quitaron la vida, pero no mataron su espíritu siempre fuerte que, irónicamente, siempre buscó tener una ciudad segura”, dice.Rafael y su esposa fueron visitados por Lalo y su cónyuge, Chita García, horas antes del crimen. El matrimonio acudió al hogar de sus amigos para hacer oración por la mujer que recién salió de una cirugía.“Sus últimas palabras para mí fueron: Rafa hay que conquistar esta ciudad tú con los jóvenes y yo con los viejos. Su legado seguirá y no parará, vamos a continuar con su misión”, se compromete Rafael, quien repudia el crimen contra su amigo.Los servicios funerarios del pastor García, se realizarán en el templo Vida Nueva, ubicado en las calles Juan Kepler y Piedras Negras, informó Rafael Márquez.La Fiscalía General del Estado (FGE) no tenía información aún en torno a los responsables del asesinato y el cuerpo sería entregado casi 48 horas después del crimen, ante el colapso que existe en el Servicio Médico Forense por el aumento de asesinatos en esta frontera.Mañana en el templo Vida Nueva iniciará el velatorio a partir de las 12:00 horas y a las 14:00 horas se realizará el servicio religioso, luego continuará la velación del cuerpo hasta las 7 de la tarde. El lunes a las 12:30 horas el cuerpo será trasladado al cementerio, donde le darán cristiana sepultura al líder evangélico.La noticia del asesinato cometido contra Lalo García fue repudiado por diversas congregaciones religiosas de México y otros países.En Juárez, el líder religioso tuvo un acercamiento en el 2014 con el exalcalde Javier González Mocken, para realizar un “Festival de la Esperanza” durante la realización de las audiencias públicas.Se pretendía que mientras las dependencias municipales y estatales ofrecían los servicios que otorgaban en audiencias públicas como descuentos en agua o Impuesto Predial, los evangélicos realizarían la “asistencia espiritual” a través de “círculos de oración”.En diciembre del año pasado, con motivo de la Navidad, el pastor exhortó a los lectores de El Diario a “acercarse a la espiritualidad, ser buenos con el prójimo y no dejarse vencer.“Creemos que la Navidad es un tiempo de reflexión, paz y armonía, de reconciliación. Lo principal es que Jesucristo nació y vino a traernos paz”, dijo.Cinco meses después de emitir ese mensaje, pistoleros a bordo de una camioneta lo persiguieron varios metros por la calle Piña y finalmente lo asesinaron cuando trató de escapar por el bulevar Zaragoza, al que se incorporó en sentido contrario.“Tener la seguridad que Dios está de nuestro lado nos hace continuar la carrera que tenemos por delante”, escribió en su página de la red social Facebook el pastor Lalo García el 22 de mayo.Junto al mensaje colocó una fotografía con la leyenda: “Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas”. Génesis 28:15.Rafael Márquez dice que tienen fe en la justicia de Dios, la que es implacable.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.