En conmemoración por el Día Mundial del Cáncer de Próstata, alrededor de 180 personas participaron en la carrera recreativa “Corre por tus Coquitos”, realizada por el Centro de Apoyo al Adulto Mayor (Ceeam) Aún Podemos.Los participantes pusieron pies en marcha en un circuito de 4.5 kilómetros alrededor del parque El Chamizal.“Con esta carrera nosotros queremos hacer conciencia para ellos (los hombres) y sus hijos sobre lo que puede pasar si no se revisan, decirles que no es malo y que no van a dejar de ser hombres, es una etiqueta difícil de quitar en esa edad”, expuso Verónica Gutiérrez, fundadora del centro.La entrevistada destacó que hay falta de información sobre este cáncer, debido a que la mayor parte de la atención se centra en los que tienen que ver con la mujer y “se deja de lado al hombre”.“Nosotros nos hemos dado cuenta que hay adultos que están teniendo cáncer de próstata, entonces cuando se les pregunta a ellos que por qué no se checaron entran los tabús y los miedos de ¿cómo me van a tocar ahí?”, dijo.Gutiérrez explicó que actualmente hay un problema en el hombre, dado que las mujeres tienden más a realizarse consultas, revisiones médicas y autoexploraciones, diferente al sexo masculino que incluso hay quienes dudan que exista este padecimiento.“En mi opinión creo que falta más publicidad que hable sobre que existe el cáncer de próstata, que se está dando, que hay casos y necesitan revisarse, igualdad de oportunidades, porque en este cáncer los hombres no saben a dónde ir”, mencionó.Durante el evento los adultos mayores fueron quienes apoyaron en la logística y colgaron las medallas a quienes llegaron al final del circuito.De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer de próstata es un tumor maligno que se diagnostica principalmente en adultos de 65 años de edad o más.Información del sitio oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que en las Américas el cáncer de próstata es el más común en los varones con hasta 413 mil casos por año y 85 mil muertes.El año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que uno de cada siete varones en el mundo es diagnosticado con cáncer de próstata durante el transcurso de su vida, después del cáncer de pulmón.Datos de la OMS, indican que un tercio de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo comportamentales y alimenticios que pueden ser prevenidos, índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de actividad física, así como consumo de tabaco e ingesta de alcohol.

