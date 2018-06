A pesar de las dificultades familiares y económicas, dos adolescentes de la Escuela Secundaria Técnica 37 demostraron que el éxito se puede alcanzar con esfuerzo, dedicación y un poco de apoyo de sus profesores, dio a conocer la docente Olga Isela Olivas.Con el sueño de pertenecer a un club de robótica, Bryan de la Rosa a sus 13 años de edad, se enfrentaba a una situación financiera que no le permitía hacer esto posible, sin embargo, aunque él no lo sabía, sus buenas calificaciones le dieron algo más que números en su boleta.Ahora Bryan obtuvo una beca de 100 por ciento para pertenecer al club de EduRobótica y próximamente podría viajar a Japón para presentar sus trabajos.“Para él y sus padres es un logro, de la misma manera para la Técnica 37, que está apoyando el talento”, explicó la docente.El caso de Fernando Reyes es un poco diferente. Del rezago escolar y la falta de atención familiar, el estudiante de la Técnica 37 pasaba por una situación económica inestable, debido a que su hermano menor padece hidrocefalia y sus padres le brindaban toda la atención posible. (Abril Salgado)Con malas calificaciones y comportamiento inapropiado en la escuela, Fernando narra que buscaba llamar la atención de su familia hasta que el ‘tochito’ llegó a su vida para cambiar todos los malos hábitos por disciplina.“Habló con el coach de tochito y prometió echarle ganas a la escuela, mejorar sus calificaciones, para poder pertenecer. Se les da la oportunidad, creemos en él y gracias a este club empieza a sobresalir en las clases regulares”, expresó Olivas.Fernando construyó un block de construcción ecológico que fue presentado como un proyecto exitoso dentro de la escuela. Lejos de ser sólo una tarea, resaltó la confianza que tuvo en sí mismo y que pudo sobresalir a pesar de su situación familiar.“Para nosotros es un logro porque nos podemos dar cuenta que podemos rescatar a muchos niños y ayudar a muchos jóvenes a que continúen con sus estudios con el simple hecho de creer en ellos”, concluyó la docente.Bryan de la Rosa, explicó que cuando sea grande quiere estudiar medicina en honor a su abuelita y robótica porque cree que es la materia de futuro y mencionó que se siente muy emocionado de tener la oportunidad de cumplir su sueño.En tanto que Fernando añadió que pensó en ayudar a reducir la contaminación del planeta con un bloque hecho a base de bolsas y botellas de plástico, motivado por la profesión de su padre que trabaja en la construcción. Señaló que se siente feliz de tener más comunicación con su familia.“El coach nos decía que siempre hay que tener disciplina para poder hacer las cosas y me siento mejor que antes porque ya no me presionan tanto con las cosas porque las estoy haciendo bien”, dijo.Ambos estudiantes exhortaron a los adolescentes a luchar por sus sueños y no rendirse hasta cumplirlos.

