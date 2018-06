Detienen a acusado de violar a su hija

Un hombre que presuntamente violó a su hija biológica de seis años de edad y golpeó a la madre -quien está enferma de sus facultades mentales- cuando ella trató de defenderla, fue detenido luego de que una vecina reportó los hechos al 911.El sospechoso Marco Gustavo G.E., ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control, quien ordenó que enfrente el proceso penal en prisión.La noche del jueves pasado Rosa Alejandra Maciel García denunció un abuso sexual infantil al 911 y al lugar fueron enviados una pareja de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes la entrevistaron y ella refirió que unos minutos antes su vecino Marco le había dejado a su hija y menor le narró que había sido violada.La denunciante precisó que su vecino se encontraba ebrio cuando dejo a la niña y al ponerse a platicar con ella, la pequeña –de identidad reservada- expresó que le quería contar algo pero no podía decírselo a nadie más porque se la iban a llevar al DIF. Luego le platicó que momentos antes su padre la había agredido sexualmente y que no era la primera ocasión.La niña también le señaló a Maciel que no estaba mintiendo, que era una niña buena y decía la verdad. Además agregó que Marco Gustavo G., golpeó a su madre cuando ella trató de defenderla.Cuando la quejosa estaba explicándolo lo sucedido, el sospechoso -quien minutos antes había regresado por su hija- salió corriendo del lugar pero fue alcanzado por los municipales.El viernes pasado el asesor jurídico de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, José Luis Gutiérrez Soto, se presentó ante el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Género a interponer una denuncia penal luego de que la víctima fue entregada a esa dependencia por parte de los policías preventivos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.