Una agente de la Policía municipal fue puesta a disposición del Ministerio Público por órdenes del secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez.Lo anterior luego de que la oficial, identificada como Abigail S.C., de 22 años, abogó ante sus compañeros preventivos a favor de dos presuntos sicarios arrestados con un arma de fuego el pasado jueves.La Fiscalía busca poner a la agente a disposición de un juez de Control, si se acredita su posible participación en hechos delictivos, se dio a conocer.Abigail intervino para solicitar “la atención” de parte de sus compañeros cuando detenían a dos presuntos pandilleros “mexicles” con una subametralladora Uzi en la colonia Juárez Nuevo.De acuerdo con un comunicado de la SSPM, la agente, con tres años de servicio, dijo a los agentes que los arrestados eran sus amigos y pidió que se les dejara ir, a pesar de las evidencias.Los mandos superiores municipales pusieron el hecho del conocimiento de Realivázquez Domínguez, quien ordenó que también la oficial, que en ese momento vestía de civil, fuera detenida.“No vamos a tolerar ninguna mala conducta de los elementos”, expuso el jefe policiaco a la vez que dio instrucciones para que la subalterna fuera consignada a la Fiscalía y se investigue la relación que pudiera tener con los detenidos, quienes confesaron ser asesinos y tener en su haber varias ejecuciones recientes.En la Fiscalía se informó que la mujer policía fue presentada bajo cargos de resistencia de particulares, al no permitir hacer su trabajo a los oficiales de la SSPM.Este delito no es grave, por lo que agentes ministeriales trabajaban en buscar elementos de prueba que la estarían relacionando en eventos delictivos, para poderla consignar ante un juez en las próximas horas.De lo contrario será dejada en libertad al cumplir 48 horas del término legal de detención, informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía.En las filas de la secretaría se comentó ayer que la oficial tiene una buena trayectoria y no se ha caracterizado por tener conductas inapropiadas. Haber intervenido en favor de los dos detenidos causó extrañeza entre sus compañeros, se reveló.La corporación municipal informó a su vez que el caso será analizado internamente por los órganos de control para determinar lo procedente en la cuestión laboral de la oficial, luego de una investigación.

