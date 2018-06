'AMLO trae la esperanza'

La Iglesia Católica ha sido omisa de la tragedia que ha vivido México, ha tenido a la feligresía como clientela, pero que no ha educado, no ha evangelizado y no la ha acompañado, porque ha esperado que vayan a su oficina, igual como hace el Gobierno, y a las víctimas de la violencia que Dios las bendiga, dijo ayer el padre Alejandro Solalinde en Juárez.Controversial, abierto y creyente del triunfo de Manuel Andrés López Obrador, candidato por Morena a la Presidencia de la República, el sacerdote católico reconocido por su activismo a favor de grupos vulnerables como los migrantes y las familias de personas desaparecidas, visitó esta frontera para apoyar a los candidatos de Morena.Durante la conferencia de prensa estuvo acompañado por Ulises García, candidato a senador por el Distrito 04 y Leticia Ortega Máynez, el padre Solalinde tuvo poca convocatoria al coincidir con la agenda de Tatiana Clouthier.“A ver qué México nos dejan los gobiernos del PAN y del PRI tan corruptos” dijo y agregó: “nos han dejado un pueblo abandonado, ellos (los gobernantes) no han amado a su pueblo, han amado el dinero; han gobernado ‘los amigotes’, han dado el país a unos cuantos ricos y de pilón han rematado a México en el exterior, no se vale, denunció.“Entendámoslo, estamos jodidos, pero eso no quiere decir que estamos condenados a seguir así, tenemos que ser realistas y a partir del 2 de julio todos a ser mejores”, expuso el sacerdote católico que lamentó las agresiones contra mujeres y periodistas en Chihuahua.Solalinde dijo que está feliz de vivir el momento histórico actual del país.“Es una crisis aguda, tremenda, pero también es un momento de alta esperanza”, aseguró el hombre que apoyó al PRD, luego al PAN y le dio el beneficio de la duda a Enrique Peña Nieto, hasta entender como él mismo lo dijo, “que fue una pérdida de tiempo”.“No tuve más remedio que buscar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena”, explicó. Y no porque crea que es el mesías, no hay nada perfecto en esta vida, pero Morena y Andrés Manuel tienen un valor grandísimo que es la esperanza”, afirmó.El sacerdote católico ayer hizo un llamado a los mexicanos para defender el voto.“Estoy convencido de que el cambio ya está en puerta, es imposible que se haga un fraude a nivel de robar la Presidencia. Si va a haber fraude no es para robar la Presidencia sino para que le PRI quede menos mal y pueda tener la mayor influencia y seguir sobreviviendo un poco”, refirió.Al hablar del cambio que, aseguró ocurrirá el primero de julio, dijo que “México y los mexicanos vamos a transitar a un país incluyente y alejado de la fragmentación actual”.“El primero de julio no será Morena ni Andrés Manuel el ganador, él será el presidente que gobernará a todo México y tendrá que poner en práctica el buscar esa paz y reconciliarnos”, aseguró.El hombre que podría ocupar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que a AMLO le han criticado la amnistía y se han burlado de él.“Pero es único camino para construir México o nos vamos a una revolución donde nos vamos a matar unos contra otros y todos vamos a perder”, agregó.