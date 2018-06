Acumula Semefo cuerpos sin necropsia

El acumulamiento de cadáveres en el Servicio Médico Forense (Semefo) generado por la ola de violencia en la ciudad obligó a la Dirección de Servicios Periciales a solicitar de Fiscalía más recursos humanos para dar celeridad a las necropsias, informó Eberth Castañón, titular de esa oficina en el estado.El funcionario expuso que a la fecha hay 133 cadáveres en el Semefo, sólo de este año. Dijo que a diario llegan más y no todos pueden pasar a los congeladores hasta no tener los resultados de las necropsias.Añadió que los cuerpos que van llegando se mantienen en áreas refrigeradas para evitar su descomposición, pero pasarlos a los congeladores alteraría los resultados de los exámenes que determinan las causas de muerte, entre otras cosas, explicó.Con la disminución de la violencia que se sintió a partir del 2011 en esta ciudad, el personal forense con que se contaba buscó otras alternativas laborales por propia voluntad y actualmente es reducido el número de especialistas dedicados a esta función, comentó Castañón.Aunque no precisó la cantidad de médicos que están inmersos en las necrocirugías, informó que las solicitudes para contratar más personal ya están en proceso, porque se tienen que cubrir esas necesidades.“Tuvimos que hacer ajustes… no esperábamos tantos muertos”, dijo el jefe de Servicios Periciales, y agregó que el proceso de contratación de especialistas incluye pasar por exámenes de control de confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.Hasta el día de ayer en Ciudad Juárez habían sido asesinadas 396 personas en lo que va del presente año. El pasado mes de mayo fue el más violento al reportar 124 personas muertas en homicidios dolosos; del 1 al 8 de junio la cantidad de muertes violentas, al cierre de esta edición, fue de 37 personas.Eberth Castañón aseguró que de manera reciente se le dio mantenimiento a los congeladores y refrigeradores del Semefo para evitar la putrefacción de cadáveres, por lo que el problema quedó resuelto.Dijo que hay la suficiente infraestructura forense, pero existe la necesidad de hacer frente a la falta de personal.Los cuerpos que esperan la práctica de dichos exámenes están en un cuarto a temperatura de 10 grados centígrados, en tanto se hace la necropsia y se les pasa a los congeladores, expuso.Cada autopsia tiene un tiempo variable según la valoración de los médicos, pero en ocasiones “ha resultado en un cuello de botella”, comentó el funcionario.De los 133 cadáveres que había en el Semefo hasta el día jueves, muchos no están identificados, por lo que también se gestiona una nueva inhumación masiva, donde ya se están trabajando los permisos correspondientes ante Coespris y el municipio a efecto de desahogar de cuerpos el Servicio Médico Forense, por lo que también se toman las muestras de ADN correspondientes, finalizó Castañón.

