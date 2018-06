El robo a casa habitación volvió a repuntar en la ciudad a partir de los meses de abril y mayo del presente año.En los últimos dos meses se han cometido 16 robos violentos en domicilios particulares y se presentaron 186 denuncias donde se sustrajo pertenencias cuando los moradores estaban ausentes, de acuerdo con datos de la Fiscalía y de la Mesa de Seguridad.En marzo pasado las cifras oficiales estaban en 62 robos sin violencia a casa habitación y tres con violencia o housejacking.Para abril el número ascendió a 92 casos sin violencia y 9 con violencia, que tuvo una estadística similar al cierre de mayo, con 94 robos sin violencia y 7 en donde los ladrones atacaron domicilios cuando había familias dentro.Lo más grave es que durante el mes de abril ocurrieron robos violentos donde se habrían consumado casos de violación sexual contra moradores, de acuerdo con fuentes internas de la Fiscalía Zona Norte.El dato de mayo no reporta estos incidentes de tipo sexual, pero si la detención de dos hombres que hicieron housejacking, aunque la autoridad se reservó proporcionar los nombres, ya que continúan las investigaciones.La cifra, sin embargo, no refleja un panorama completo de este delito, pues los afectados se niegan a denunciar los casos, por lo que la mayoría se mantienen en cifras negras, dijo Astrid González, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez.En los primeros cinco meses del presente año se han denunciado ante el Ministerio Público 416 casos de robo domiciliario sin violencia y 31 con violencia, que suman 447 en total, dicen las cifras de la Mesa de Seguridad y Fiscalía.De los robos a casa sin violencia, enero tuvo, 98; febrero, 70; marzo, 62, abril, 92, y mayo 94 casos denunciados, en tanto con violencia o housejacking se registraron: en enero, 3; febrero, 11; marzo, 3; abril, 9 y 7 más en mayo.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal las colonias con más incidencia de este delito son Riberas del Bravo, El Granjero, Los Alcaldes, Parajes del Sol, Partido Romero y Zona Centro.La dependencia no informó sobre cifras específicas en cada uno de estas zonas, donde el mapa geo referencial del delito está marcado con rojo.La dependencia informó que mantiene vigilancia en las colonias de toda la ciudad para evitar este tipo de delitos.62 casos3 con violencia92 casos9 con violencia94 casos7 con violencia

