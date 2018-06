Los 27 millones de pesos de remanentes de 2017 que el Cabildo aprobó asignar a la Dirección de Obras Públicas, se invertirán en rehabilitación de 18 parques, a cada uno se le aplicarán 500 mil pesos, además a construcción de calles y adquisición de botones de pánico.El jueves en la sesión ordinaria de Cabildo se acordó asignar a la Dirección de Obras Públicas esos recursos para varios proyectos.Inicialmente se había planeado invertir un millón de pesos en nueve parques, pero en la sesión se acordó duplicar las áreas verdes rehabilitadas.“Si bien es cierto que todos los parques de la ciudad, la mayoría requieren rehabilitación, no sabemos qué criterios utilizaron y en vista de que muchos de aquí están en un proceso de reelección, yo no quisiera pensar, pero pienso, como muchos ciudadanos, que es parte de las peticiones de las promesas de campaña”, expuso la regidora independiente, Irma Medrano.Igualmente el edil del PAN, Hiram Contreras, dijo que invertir 500 mil pesos en cada parque sólo alcanzará para “pintar los jueguitos”, y propuso invertir en los nueve parques, un millón de pesos en cada uno.Sin embargo la propuesta no fue aceptada.Los 27 millones 304 mil pesos provienen del fondo de Participaciones de Impuestos Estatales 2017, los cuales son remanentes de proyectos de obra del año pasado, se informó.Las obras que se proponen son el suministro y colocación de 12 botones de pánico, por una cantidad de 2 millones 975 mil 556 pesos.Así como la rehabilitación de cuatro parques, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con una inversión de 4 millones 309 mil pesos.Además remozamiento de otras 18 áreas verdes por parte de la Dirección de Obras Públicas con 9 millones de pesos y la pavimentación con concreto hidráulico de cuatro calles con un monto de 11 millones 18 mil pesos.Algunos de los parques que se rehabilitarán, una vez que el Cabildo apruebe el incremento del presupuesto, se encuentran en las colonias Constitución, Riberas del Bravo, Satélite y Ciudad Moderna.Además en, Felipe Ángeles, Aldama, Los Lagos, Eréndira, Infonavit Casas Grandes, Campestre Virreyes, Valle de Santiago, El Mezquital y Senderos de San Isidro.Las calles son la San Mateo a Santa Teresa en la colonia Lázaro Cárdenas; Gaspar Sandoval a José de Iturrigaray, Campestre Virreyes; Francisco Sarabia a Francisco I. Madero, División del Norte y la calle Uva a Mamey en Lucio Blanco 2.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.