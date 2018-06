Piden a taxistas y ubers evitar pelear por clientes

Con el inicio de la Feria Juárez la comisión de Transporte acordó con los taxistas guardar orden y evitar enfrentamientos con los choferes del servicio Uber, expuso el coordinador de la cartera, Carlos Ponce Torres.Dijo que los regidores integrantes de la comisión sostuvieron ayer una reunión con transportistas y entre otros temas se tocó el tema del servicio en el exterior de la feria que inició ayer.El edil explicó que se les conminó a evitar pugnas con los del Uber.“Porque si no hay entendimiento entre ellos y empiezan con rivalidades que terminan en un algún enfrentamiento físico, como Municipio les quitaremos la posibilidad de autorizarles el servicio a la salida de la feria”, declaró.Expuso que la Dirección de Tránsito dispuso de un carril frente a la Plaza de la Mexicanidad para bajar y subir pasaje, donde no podrán permanecer durante más de cinco minutos.El año anterior se registraron enfrentamientos entre transportistas de Uber y otros servicios por el pasaje de la feria.Durante el evento el Municipio creó un área de sitio para Ubers.La Dirección General de Tránsito Municipal destinó a un número de agentes para mediar el problema y organizarlos, a fin de evitar molestias, se informó.El regidor Carlos Ponce dijo que en la reunión de ayer de la comisión también se revisó el tema de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo, y se les pidió a los concesionarios modernizar sus unidades.“El tipo de asiento acojinado que por años se ha utilizado en la actualidad no es conveniente, hay que utilizar un asiento que no puede ser vandalizado y estuvieron de acuerdo”, mencionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.