Luego de tres semanas de haber iniciado con obras de reposición de colectores en la avenida Adolfo López Mateos, vecinos del sector han declarado sentirse molestos.“Mi carro ahí ha estado estacionado desde que empezaron, no tiene forma de salir y ni me preguntaron”, comentó un vecino que vive sobre dicha avenida, que prefirió la reserva de su identidad.Esto mientras que los negocios dicen que sus ventas han disminuido, debido a la dificultad que tienen sus clientes para llegar a los establecimientos apostados sobre dicha vialidad.Desde el miércoles 23 de mayo, dos carriles de esta vialidad fueron cerrados a su circulación debido a la instalación de un subcolector desde la calle Río Champotón hasta la calle Río Nilo.Se trata de 396 metros de tubería de ocho pulgadas que serían instalados en un lapso de 20 días hábiles, informó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. De este lapso apenas ha transcurrido la mitad.Los trabajos de reposición de tubería comenzaron cuando ya estaba en proceso la obra de repavimentación a lo largo de esta arteria, es decir, se abrió el pavimento cuando estaban apenas reponiéndolo.“Nos dijeron que esto era muy necesario, porque están instalando materiales de primera calidad y si no esto iba a colapsar en aguas negras”, relató Teresa, una vecina que vive en la calle Río Columbia, aledaña a las obras.Sin embargo, en este proceso han padecido por las fallas en el suministro de agua, quedando hasta 12 horas continuas sin servicio debido a las reposiciones.“El agua sale sucia, es agua que la vemos y preferimos no usar. Esto es desde que empezaron con las obras”, relató otra de sus vecinas.En un restaurante ubicado sobre la vialidad, los trabajadores comentaron que a su clientela se le dificulta el acceso, y que continuamente llaman para preguntar de qué forma pueden sortear el caos.Mientras que en una tienda de autoservicios de vinos y licores, mencionaron que las ventas han prácticamente desaparecido.“Apenas como que la gente empieza a recalar, pero desde que taparon aquí está vacío, no hay nadie”, dijo una de las empleadas.A través de un recorrido por este medio, se pudo constatar que el tráfico es prácticamente incesante, que tan sólo para cruzar la calle hay que esperar varios minutos, pues lo que antes de concentraba en tres carriles ahora sólo se concentra en uno.Las obras de reparación de una alcantarilla de las avenidas Tecnológico y Del Granjero ocasionaron embotellamientos y problemas a la circulación de vehículos ayer.Dos carriles estaban cerrados por los trabajos que llevaban a cabo los empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), provocando filas de más de 500 metros sobre la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte.No había agentes de Tránsito ayudando para agilizar el tráfico, solamente se colocaron barreras de plástico en color naranja para señalar los trabajos y a manera de prevención.Empleados de la JMAS dijeron que por la tarde podrían reabrir los dos carriles afectados. (Con información de Daniel Domínguez)

