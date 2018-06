Un grupo de presidentas seccionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada suplente de Isela Torres, María Luisa Rocha, anunciaron ayer que apoyarán la candidatura a la alcaldía de Javier González Mocken, de la coalición Juntos Haremos Historia.Las priistas señalaron que representan a colonias ubicadas en la zona de los kilómetros, desde el 20 al 33, y que llevarán más de 700 votos para los partidos Morena, PT y PES que conforman la coalición que representa a nivel nacional el presidenciable Andrés Manuel López Obrador.Rocha, quien dijo es todavía militante del PRI pero que renunciará en breve, señaló que en ese instituto político siempre se llevaron a la gente de los distritos 2 y 3 locales, a los que representa, con puras mentiras.“No se me ha dado la oportunidad de trabajar de diputada suplente, con la ciudadanía o con las personas de mi distrito. Soy una persona que me gusta andar trabajando por los servicios de la gente, como la pavimentación, el alumbrado y el agua potable”, señaló en conferencia de prensa.Dijo que por eso está buscando una oportunidad de trabajar en otro proyecto y el candidato de Morena le abrió las puertas.Las aún priistas dijeron que representan a las colonias Praderas del Pacífico y de ahí abarcan las secciones 2832, 2833 y 2834; Villa Colonial, Huertas, Praderas del Pacífico 2, cuya sección es 1562; así como el kilómetro 29 norte y sur, hasta el Kilómetro 33.Las presidentas seccionales que antes operaron para el PRI y ahora siguen al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia son Marisela cruz, Patricia Castro, Beatriz Martínez Rocha, Elizabeth Cervantes y Abril Castro, informaron.“En mi partido administraciones iban y venían y jamás se hacían las obras y servicios. Ahora creo que estoy entrando por la puerta principal porque sé que él va a ser capaz de ver por todas aquellas colonias y los ciudadanos que tienen la necesidad de que les ayuden en su momento”, expuso Rocha.El Diario buscó una postura del comité local del PRI en relación a la desbandada de operadores y militantes a otros proyectos políticos, pero no se obtuvo respuesta. (Javier Olmos)

