Crean app para no reprobar Química

Con apenas 14 y 15 años de edad, Diana Romero, Jorge Magaña y Ángel Velázquez, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 37, desarrollaron una aplicación móvil que busca facilitar el aprendizaje de los estudiantes en la materia de Química y que se pretende pueda llegar a todo México.Bajo el nombre de Kekema (química en inglés), los menores presentaron el proyecto que comenzó como un trabajo final para pasar el cuarto bloque de la materia de Tecnologías, sin embargo, preocupados porque sus compañeros tuvieran un mejor aprendizaje llevaron su proyecto más allá de una calificación y desde hace meses una incubadora de proyectos, los apoya para patentizar la aplicación.Diana Romero explicó que para decidir la base del proyecto encuestaron a 131 alumnos, a fin de conocer lo que más se les dificulta y resultó ser la tabla periódica.Luego de trabajar en ello se incluyó el programa de la materia con ayuda del profesor Alberto Ramírez para que pueda ser implementado en todas las secundarias.“Química es una materia que se dificulta a la mayoría si no es que a todos los alumnos de tercer grado, porque es algo completamente nuevo que nosotros vemos porque no llevamos una cadena de aprendizaje pues no la vemos hasta tercero”, explicó Ángel Velázquez.En cuanto a la decisión de hacer el proyecto una aplicación virtual, los adolescentes expusieron que ya la mayoría de los alumnos no carga libros pero sí con un aparato celular, en el que puedes tener acceso a todo lo que se busca, por ello se pensó en crear la aplicación.Jorge Magaña mencionó que para el diseño buscaron la palabra química en varios idiomas y les gustó más en hawaiano, por lo que el logotipo es una letra “K” de color verde que representa la relación de la ciencia con la naturaleza.Los tres alumnos destacaron que todo el proyecto fue realizado por ellos, requirieron un mes completo incluso de tiempo extra y se apoyaron de una plataforma llamada “Goodbarber” para poderla depositar en la web.“Al ver que la aplicación tenía mucho potencial, unas personas se ofrecieron a orientarnos para decidir las plataformas y todo eso y tal vez en un futuro implementar una realidad virtual con todas las materias y todos los elementos químicos”, puntualizó Magaña.La maestra en Tecnologías Olga Isela Olivas, explicó que este proyecto forma parte de clubes sabatinos que llaman “Pensando Fuera de la Caja”, que buscan dar atención a los adolescentes para desarrollar juventudes emprendedoras guiadas a la tecnología.“Los empoderamos, hicimos ciertos tipos de actividades que llevamos a estos niños a ser líderes y pues bueno ya en la clase nos sorprendieron con este tipo de aplicaciones y proyectos innovadores que ellos llevaron”, dijo.Omar Barragán, representante de Scale Business Services, incubadora de proyectos, narró que los menores y su app llegaron a ellos por vínculo con la maestra Olga Olivas y narra que luego de conocerlos “nos enamoramos tanto de los chicos como del proyecto, entonces así fue como empezamos a colaborar”.Explicó que se busca impulsar a los menores para que su aplicación se mejore y se genere comunidad alrededor de ella y se lance una segunda versión más formal, con mayor soporte técnico para que se replique en las escuelas de Juárez, Chihuahua y a nivel nacional.En cuanto al costo, anotó que actualmente se buscan patrocinadores para la segunda versión, de la cual se pretende que el mercado sean las escuelas y tenga una cuota de recuperación para que se pueda implementar en agosto o en enero del próximo año.“Es eso, el dejar como una herencia a las generaciones que vienen y que sigan aprendiendo y sobre todo que se den cuenta y dejar el mensaje a todos los alumnos y nuestros compañeros que nada es imposible que todos pueden lograr lo que se propongan, el todo está en ti, en creer en ti siempre”, concluyó Diana Romero."Kekema"• Proyecto de innovación en Tecnología y Computación• Fue diseñado por 3 adolescentes de tercero de secundaria• Contiene material del libro de Química Ciencias 3, de José Antonio Chamizo Guerrero• Está en proceso de patente• No se necesitan datos o wifi para utilizarla

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.