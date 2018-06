Juárez es ejemplo de generación de riqueza económica con un alto costo social, plantea Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.Por ser una localidad receptora de inversión extranjera y, al mismo tiempo, una de las más violentas de México, esta frontera ha sido tomada por el aspirante de Morena como símbolo, dice Clouthier, del desafío económico nacional: cómo hacer que la riqueza por las exportaciones llegue “hasta abajo” y se convierta en desarrollo social.“No todo es crecimiento si no atiendes lo social, y lo podemos ver en el tema de guarderías: otra vez, si mamá y papá tuvieron que salir a trabajar porque no tienen suficiente para mantener la familia, ¿quién atiende a estos niños que no se pueden quedar solos? Tienen que estar en un sistema de atención para la primera infancia donde tiene que haber un apoyo por parte de Estado”, afirmó Tatiana Clouthier.A nivel municipal, explicó, la propuesta de Morena es combatir la corrupción con el fin de vigilar que los recursos se dediquen a infraestructura urbana necesaria para las familias de la población trabajadora.Y desde el Gobierno Federal, dijo, se buscará apuntalar “una economía para todos”, diferente a la de los últimos 30 años, enfocada en fortalecer la industria nacional para aumentar el contenido local en las exportaciones y el mejoramiento de los salarios.“Requerimos una política industrial que nos permita fortalecer nuestra economía interna para potencializar nuestra vinculación con el exterior; requerimos reactivar la economía y poder hacer que lo que exportamos tenga mayor contenido nacional para poder producir mejores empleos y que éstos sean mejor pagados”, dijo.“No es un asunto netamente de corrupción: es un asunto que tiene muchas vertientes y (uno es) el tema económico, con una política industrial como un apalancamiento para poder despegar el tema de crecimiento, que ha estado estancado en 2.5, 2.8 por ciento como promedio nacional”, agregó.La política económica ocupó horas en la gira que la expanista tuvo entre la noche del jueves y la tarde de ayer en esta frontera.Además de cenar con gerentes de maquiladoras –así como académicos, empresarios, activistas y otros simpatizantes–, Clouthier visitó una planta de capital taiwanés y se reunió tanto con ejecutivos como con operadores de producción.“Ellos (los ejecutivos) aceptaron porque también tienen interés en conocer su visión en el tema de la iniciativa privada, y creo que quedaron muy satisfechos por el intercambio de ideas con Tatiana”, informó Benjamín Carrera, candidato a diputado local por Morena.“El hecho de que nos hayan invitado implica que ven con apertura las ideas de Andrés Manuel y que hay una posibilidad de que sea el próximo presidente”, agregó el también académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Tatiana Clouthier, de 53 años, trae en su teléfono celular la fotografía de un volante de la campaña presidencial que su padre, el empresario panista Manuel Clouthier del Rincón, encabezó en 1988, cuando el también llamado “Maquío” se distinguió por denunciar las irregularidades a favor del priista Carlos Salinas de Gortari.La sinaloense captó la imagen del volante en mayo pasado, en una exposición sobre campañas políticas que montó el periódico El Universal, y la mostró ayer en su visita a El Diario para responder sobre los motivos de su adhesión a López Obrador.“Fíjate nomás, hay aquí un volante de Maquío y te lo voy a leer: ‘El despilfarro del gobierno provoca la carestía sobre el pueblo’. No hay mucho más que decir”, cerró.Siendo diputada, Clouthier renunció al partido de su padre en marzo de 2005, después de la llegada de Manuel Espino a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul. Retomó luego su trabajo en organizaciones de la sociedad civil y ahora coincide de nuevo con Espino, también integrante de la campaña de López Obrador.–¿Cuál es el filtro para estas adhesiones en Morena? –se le preguntó.–Cuando tú vas a una gran una transformación del país tienes gente desde la A a la Z. ¿Qué cosas estamos buscando y qué nos une? Queremos que el país camine y se transforme, y hay un proyecto que se hizo y es lo que vamos a seguir –respondió.“¿Quiénes están en el equipo Andrés Manuel? Ya lo nombró: tienes un gabinete paritario donde tienes a (la exministro de la Corte) Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, Graciela Márquez (economista del Colegio de México) como secretaria de Economía. Ese es el equipo que da la cara”, agregó.Sobre el concepto de “amnistía” como parte de la política del combate al crimen organizado, explicó que estaría condicionada al acuerdo de las víctimas y dentro del propósito de “pacificar al país” anunciado por el candidato.“Por ejemplo, un campesino de Guerrero o un campesino de Sinaloa que porque no hay otra manera de tener ingresos familiares ha decidido unirse a la siembra de mariguana, ¿a quién vas a castigar, a los ‘chapos guzmanes’ o vas a castigar al campesino? De eso estamos hablando. No estamos hablando de soltar criminales”, dijo.“Quienes han soltado criminales son los gobiernos del PRI y del PAN. Fue ni más ni menos el propio Vicente Fox a quien se le fue el Chapo Guzmán; fue al propio Peña Nieto a quien se le volvió a escapar (…) fue el propio Peña Nieto quien libera a (Rafael) Caro Quintero”, agregó. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

