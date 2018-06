Estudian la ley para luchar por justicia

Silvia Banda observaba atenta la pantalla donde un especialista en derecho penal le explicaba los artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.Junto a ella, otras madres de mujeres reportadas como desaparecidas o asesinadas se capacitan para acompañar a más mujeres que ahora enfrentan la ausencia de su ser querido.Silvia sufrió la pérdida de su hija Fabiola Janeth Valenzuela Banda el 23 de agosto de 2010, entonces de 18 años, y ahora es una de las madres más activas en la demanda de justicia y el acompañamiento a víctimas, dijo Alfredo Limas Hernández, quien acompaña a varias madres de familia.Son madres de mujeres desaparecidas que por mucho tiempo han sostenido un trabajo como defensoras y acompañantes de otros casos, planteó.“Detrás hay un papel importante de educación en materia de derechos humanos, de manejo y pericia con toda su experiencia adquirida en las instituciones, ya que ellas conocen a qué leyes invocan, qué institución es la responsable de tal gestión. Todo esto lo han ido desarrollando durante esta trayectoria de dificultades que han enfrentado”, agregó Limas Hernández.Dijo que las madres de las víctimas cada vez van formalizando estos conocimientos adquiridos, lo que les da más solvencia en términos de seguridad para plantarse ante un ministerio público que muchas veces no conoce la ley o no la entiende, porque no la quiere entender y de eso se trata este proceso de capacitación.“Queremos que ellas vayan desarrollando más capacidades de conocimientos legales, de instancias, de procedimientos y desde que empezó el Instituto Municipal de la Mujer aquí, planteamos la oportunidad de que hiciéramos en este espacio las sesiones y nos han permitido el acceso”, dice el sicólogo.Todos estos procesos que han llevado algunas de las madres de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas demuestran su gran tesón para acceder a la justicia, dijo Limas Hernández.Consideró que a pesar de las condiciones adversas, ellas están adquiriendo estos conocimientos para continuar con sus procesos legales o bien, acompañar a madres de mujeres desaparecidas que apenas inician el viacrucis por la ausencia forzada de su ser querido.“Ha sido difícil en el sentido de contar con pocos apoyos de las autoridades, en este caso de Gobierno del Estado, que son las más obligadas a favorecer esa asesoría legal a la familia ofendida y las oportunidades de formación con los instrumentos legales necesarios”, explicó.Toda esta capacitación a las madres de las víctimas se ha dado sin el soporte de las instituciones estatales, mientras que las municipales nunca han tenido una relación directa con las familias de las víctimas, estratégica o prioritaria, abundó el entrevistado.“La oportunidad de contar con recursos es lo difícil, por ejemplo carecen de recursos para desplazarse porque priorizan sus necesidades cotidianas”, expuso.Al Gobierno del Estado tan poquito les importan estas víctimas que no apoyan el costo de gastos extraordinarios que ellas tienen que resolver, para fortalecer los casos de sus hijas o el acompañamiento a otras madres, sin embargo, ellas aquí están, dijo el coordinador de la Red Ciudadana de la No Violencia. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.